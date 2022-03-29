В Украине волонтёрят даже коты — кот Степан помогает четырёхлапым собратьям

В Украине никто не остается в стороне общей беды. Все, кто может помочь в своей сфере влияния, это делают.

Любимец всех украинцев и Бритни Спирс, звезда Insagram кот Степан использовал свою популярность для помощи другим.

Волонтерство

Кот Степан родом из Харькова, Салтовского района. В его Insagram более одного миллиона подписчиков, которые могли приобщиться к помощи Украине.

Поэтому Степан и его хозяйка решили объявить о сборе средств для тех, кто сейчас столкнулся с такими же тяжелыми обстоятельствами, как и люди — для животных.

Сбор средств осуществлялся для благотворительных волонтерских организаций:

Happy Paw

UAnimals

Mykolaiv Zoo

Park “XII Months”

Plyushka

За три дня аудитория кота Степана помогла собрать сумму $10 000, которая пойдет на помощь четырехлапым.

Эти деньги помогут животным пройти ужас войны.

В безопасности ли кот-волонтер?

Да, котик вместе с владелицей сейчас в безопасности. Они нашли временное убежище во Франции.

О том, как безопасно вывезти животных во время войны, рассказали и дали советы в Нацполиции.