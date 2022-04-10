Самый влиятельный инфлюэнсер? Харьковского кота Степана номинировали на престижную блоггерскую премию

Харьковский кот Степан стал популярен на весь мир, его даже можно было увидеть в Instagram Бритни Спирс. Сейчас кот Степан — беженец.

Харьковского кота номинировали на мировую премию лидеров мнений и блогеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения победителей состоится 18 мая в Каннах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan) Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Организаторы надеются собрать значительную сумму благодаря сообщениям пользователей из социальных сетей.

Все средства будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Степан уже стал волонтером. Четырехлапая инстаграмм-звезда собрала уже более 10 тыс. долларов в помощь животным.