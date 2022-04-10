Самый влиятельный инфлюэнсер? Харьковского кота Степана номинировали на престижную блоггерскую премию

Харьковский кот Степан стал популярен на весь мир, его даже можно было увидеть в Instagram Бритни Спирс. Сейчас кот Степан — беженец.
Харьковского кота номинировали на мировую премию лидеров мнений и блогеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения победителей состоится 18 мая в Каннах.
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Публикация от Степан (@loveyoustepan)
Организаторы надеются собрать значительную сумму благодаря сообщениям пользователей из социальных сетей.
Все средства будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Степан уже стал волонтером. Четырехлапая инстаграмм-звезда собрала уже более 10 тыс. долларов в помощь животным.