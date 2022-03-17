Ізоляція Росії та невпинні тренування: Гутцайт про спорт в Україні під час війни

Попри війну українські спортсмени продовжують готуватися до міжнародних змагань.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що наші збірні команди виїжджають за кордон для тренувань. Західні партнери сприяють цьому та створюють усі умови для українських спортсменів.

Нам дуже потрібно, щоб наші спортсмени виступали на міжнародних змаганнях, щоб усі знали, що Україна є і завжди буде спортивною країною.

Крім того, міністерство робить усе для того, щоб ізолювати Росію від світового спортивного товариства та накласти санкції на конкретних російських спортсменів, які підтримують загарбницьку війну Путіна.

Уже понад 100 міжнародних федерацій скасували всі змагання у РФ, які планувалися.

Дивися, як працює українська спортивна галузь сьогодні.

Українська спортсменка та абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва засудила мовчання росіян. Перебуваючи у США, вона докладає усіх зусиль для допомоги Україні, громадянам та Збройним силам.