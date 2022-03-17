Изоляция России и непрерывные тренировки: Гутцайт о спорте в Украине во время войны

Несмотря на войну, украинские спортсмены продолжают готовиться к международным соревнованиям.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что наши сборные команды выезжают за границу для тренировок. Западные партнеры способствуют этому и создают все условия для украинских спортсменов.

Нам очень нужно, чтобы наши спортсмены выступали на международных соревнованиях, чтобы все знали, что Украина есть и всегда будет спортивной страной.

Кроме того, министерство делает все для того, чтобы изолировать Россию от мирового спортивного общества и наложить санкции на конкретных российских спортсменов, поддерживающих захватническую войну Путина.

Уже более 100 международных федераций отменили все планировавшиеся соревнования в РФ.

Смотри, как работает украинская спортивная отрасль сегодня.

Украинская спортсменка и абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева осудила молчание россиян. Находясь в США, она прилагает все усилия для помощи Украине, гражданам и Вооруженным силам.