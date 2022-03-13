Молчаливые люди России и Беларуси являются такими же соучастниками войны — Лилия Подкопаева о российской аполитичности

Война длится уже третью неделю. Фронты, на которых ведутся боевые действия – далеко не всегда географические.

Лилия Подкопаева – украинская спортсменка и абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике. Находясь в США, она прилагает все усилия, чтобы помогать Украине, ее гражданам и Вооруженным силам.

По ее словам, волонтерская группа, которая занимается гуманитарной помощью для Украины, уже организовала вылет первого самолета — сначала он направляется в Польшу.

Мы обратились в госпитали и нам предоставили медикаменты, попросили детский госпиталь в Атланте о мобильном КТ-сканере, чтобы быстро диагностировать раненых. Также Украинским конгрессным комитетом Америки в штате Джорджия собрано уже более ста тысяч долларов, пятьдесят из которых направлено в фонд Сергея Притулы.

Остальная сумма была направлена другим волонтерским центрам и больницам в Украине. Также Лилия Подкопаева делится: американские военные помогают волонтерам с выбором и закупкой бронежилетов для украинских военных.

Кроме этой работы Лилия Подкопаева развивает и другое направление борьбы с агрессорами – спортивное. Она написала обращение президенту Международного олимпийского комитета и обратилась в Международную федерацию гимнастики с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.

Я слышу – спорт вне политики, и хочу сказать – спорт это огромная политика.

Спорт является одним из крупнейших политических инструментов – на этом акцентирует внимание спортсменка. Поэтому спортсмены России и Беларуси, которые являются странами-агрессорами не только Украины, но и всего мира, не достойны участвовать в соревнованиях.

Люди в России и Беларуси, которые молчат – являются такими же соучастниками этой войны. Убийцам нет места в этом мире.

Олимпийский комитет Украины во главе с Сергеем Бубкой работают с первых дней войны и одерживают победу на всех фронтах.

Подытоживает Лилия Подкопаева такими словами: Пусть Бог даст разум принять произошедшее, мужество – изменить то, что мы можем и мудрость – отличить одно от другого.

Напомним, ранее уже другая спортсменка выступала против спортсменов стран-агрессорок – Анна Ризатдинова о коллективной ответственности спортсменов из РФ.