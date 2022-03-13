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Молчаливые люди России и Беларуси являются такими же соучастниками войны — Лилия Подкопаева о российской аполитичности

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 13 марта 2022, 21:30

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