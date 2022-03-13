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Мовчазні люди Росії й Білорусі є такими ж співучасниками війни — Лілія Подкопаєва щодо показової аполітичності

Вікторія Мельник, практикантка сайту 13 Березня 2022, 21:30

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