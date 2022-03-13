Мовчазні люди Росії й Білорусі є такими ж співучасниками війни — Лілія Подкопаєва щодо показової аполітичності

Війна триває уже третій тиждень. Фронти, на яких ведуться бойові дії, далеко не завжди географічні.
Українська спортсменка та абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, перебуваючи у США, докладає усіх зусиль, аби допомагати Україні, громадянам та Збройним силам.
За її словами, волонтерська група, яка займається гуманітарною допомогою для України, уже організувала виліт першого літака — спочатку він прямує до Польщі.
Ми звернулися в госпіталі і нам надали медикаменти, попросили дитячий госпіталь в Атланті про мобільний КТ-сканер, аби швидко діагностувати поранених. Також Українським конгресовим комітетом Америки у штаті Джорджія зібрано уже більше сто тисяч доларів, п’ятдесят з яких – направлено у фонд Сергія Притули.
Ми звернулися в госпіталі і нам надали медикаменти, попросили дитячий госпіталь в Атланті про мобільний КТ-сканер, аби швидко діагностувати поранених. Також Українським конгресовим комітетом Америки у штаті Джорджія зібрано уже більше сто тисяч доларів, п’ятдесят з яких – направлено у фонд Сергія Притули.
Решту суми було надіслано іншим волонтерським центрам та лікарням в Україні. Також Лілія Подкопаєва ділиться: американські військові допомагають волонтерам із вибором та закупівлею бронежилетів для українських військових.
Окрім цієї роботи, Лілія Подкопаєва розвиває й інший напрямок боротьби з агресорами — спортивний. Вона написала звернення до президента Міжнародного олімпійського комітету та звернулася до Міжнародної федерації гімнастики із закликом відсторонити російських та білоруських спортсменів від участі в змаганнях.
Я чую – спорт поза політикою, і хочу сказати – спорт це величезна політика.
Я чую – спорт поза політикою, і хочу сказати – спорт це величезна політика.
Спорт є одним із найбільших політичних інструментів — на цьому акцентує спортсменка. Тож спортсмени Росії та Білорусі, які є країнами-агресорками не лише до України, а й до всього світу, не гідні брати участь у змаганнях.
Люди в Росії та Білорусі, які мовчать – є такими ж співучасниками цієї війни. Вбивцям немає місця в цьому світі.
Люди в Росії та Білорусі, які мовчать – є такими ж співучасниками цієї війни. Вбивцям немає місця в цьому світі.
Олімпійський комітет України на чолі із Сергієм Бубкою працюють із перших днів війни та виборюють нам перемогу на всіх фронтах.
Нагадаємо, раніше уже інша спортсменка виступала проти спортсменів країн-агресорок – Ганна Різатдінова про колективну відповідальність спортсменів з РФ.