Что обо мне подумают люди? Ошибки мышления, которые мешают нам жить

Наша жизнь зависит от решений. Часто мы принимаем неправильные решения из-за ошибок мышления, их еще называют когнитивные искажения. Это умственные установки, которые срабатывают автоматически.

Например, ты видишь вакансию, она тебе понравилась, но не имеешь опыта в указанной сфере. Ты автоматически думаешь, что тебя не возьмут, и даже не хочешь попытаться подать заявку. Тем самым теряешь интересную работу.

Хотя иногда когнитивные искажения помогают выживанию. Благодаря им мозг быстрее обрабатывает информацию, особенно если чувствует угрозу. Психолог Юлия Ворман рассказала о частых ошибках мышления.

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О когнитивных искажениях

Ошибки мышления могут быть очень убедительными, ведь выглядят, как настоящие факты, поэтому ты начинаешь в них верить. Тем не менее в большинстве случаев когнитивные искажения описывают реальность некорректно.

Когда человек часто принимает решение на основе когнитивных ошибок, он может получать негативные эмоции. Это можно исправить, работая над собой.

Гораздо легче это будет сделать, если ты знаешь, какие именно искажения присущи тебе.

Самые распространенные когнитивные искажения

Обобщение

Выводы, основанные на единичном эпизоде, с последующей их генерализацией. Например: “Я хуже Василия, потому что он идеально катается на лыжах” или “я плохой работник, потому что не справился с задачей”.

Персонализация

Отношение человека к внешним событиям как к таковым, что его касаются, а на самом деле это не так. Например: “Я порвал куртку, нельзя тратить много денег на вещи”.

Дихотомическое мышление

Данный тип мышления называют еще черно-белым или максимализмом. Человек относит себя или какое-либо событие к одному из двух полюсов: положительному или отрицательному. Он может рассуждать: “Если я не преуспею и не стану миллионером, то я — ничтожество и живу зря”.

Чрезмерная фокусировка

Человек дает себе указание “я должен(-на)” на ощущения или поведение. Он не оценивает реальные последствия или не продумывает альтернативные варианты. Например: “Я должна выйти замуж, потому что все подруги моего возраста это сделали”.

Катастрофизация

Человек видит только отрицательные последствия и результаты.

Предсказание

Человек считает, что может точно предсказать будущие последствия определенных событий, хотя он не знает или не учитывает всех факторов, поэтому не может правильно определить их влияние.

Чтение мнений

Он или она всегда знает, что о его (ее) действиях подумают другие, даже если предположения ошибочны.

Наклеивание ярлыков

Ассоциирование себя или других с определенными шаблонами поведения или отрицательными типажами.

Тоннельное зрение

Эти ошибки мышления совершаются, когда человек обращает внимание только на небольшую часть или деталь, отвергая целое. Иногда выбирает только отрицательные детали или те, которые согласовываются с его (её) идеей.

Преувеличение и умаление

Противоположные оценки самого себя, ситуаций и событий. К примеру: “Я сдал(-а) экзамен на отлично, но мне просто повезло с вопросами”.

Как побороть когнитивные искажения

Психолог говорит, что избавится от ошибок мышления невозможно, но вполне можно научиться их выявлять и не давать им влиять на важные вещи.

На мышление людей также влияют обстоятельства, например, ночью всегда вспоминаются курьезные ситуации и негативный опыт. Ранее мы рассказывали, почему людей мучают плохие мысли на рассвете.

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