Время совы: почему мысли перед рассветом самые темные и как успокоить себя в это время

В период с четырех до пяти часов утра наступает так называемое время совы. Это время, когда нам в голову лезут самые черные мысли и страхи и приводят нас в отчаяние. Многих к утру мучают ужасные сны, от которых потом еще долго нельзя прийти в себя.
Журналистка Инна Дудник рассказала, почему так происходит, а также как успокоить себя в это время.
Это физиология, так работает наш мозг в стрессовом состоянии. Если образно представить наше подсознание как подвал, а сознание — дом, то в это время из подвала в дом лезут все зомби, чертяки, уроды и скелеты, которые накопились там и расплодились за период вашего кризисного состояния.
Это физиология, так работает наш мозг в стрессовом состоянии. Если образно представить наше подсознание как подвал, а сознание — дом, то в это время из подвала в дом лезут все зомби, чертяки, уроды и скелеты, которые накопились там и расплодились за период вашего кризисного состояния.
Час перед рассветом не зря называют “временем самоубийц”. Смертельные квесты для подростков имеют условие: получать новое задание в 4:20.
Как отмечает Инна, четыре – пять утра выбирают для начала войны, ведь врагу нужна паника.
Время перед рассветом самое темное, но солнце всегда восходит и развеивает злые чары.
Когда мы начинаем чрезмерно волноваться (а это из-за войны происходит постоянно), это вредит нашему здоровью. Читай, как бороться с чрезмерным волнением.