Время совы: почему мысли перед рассветом самые темные и как успокоить себя в это время

В период с четырех до пяти часов утра наступает так называемое время совы. Это время, когда нам в голову лезут самые черные мысли и страхи и приводят нас в отчаяние. Многих к утру мучают ужасные сны, от которых потом еще долго нельзя прийти в себя.

Журналистка Инна Дудник рассказала, почему так происходит, а также как успокоить себя в это время.

Это физиология, так работает наш мозг в стрессовом состоянии. Если образно представить наше подсознание как подвал, а сознание — дом, то в это время из подвала в дом лезут все зомби, чертяки, уроды и скелеты, которые накопились там и расплодились за период вашего кризисного состояния.

Час перед рассветом не зря называют “временем самоубийц”. Смертельные квесты для подростков имеют условие: получать новое задание в 4:20.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Как отмечает Инна, четыре – пять утра выбирают для начала войны, ведь врагу нужна паника.

Как успокоить себя во время совы

Помни, что это пройдет. Это просто человеческая физиология. Раньше такое с тобой не случалось, потому что стресса было меньше.

Не читай новости, они только усилят тревогу. Люди ищут в новостях умиротворения, однако новости ориентированы на резонанс и эмоции. Это тебе сейчас не нужно.

По возможности займись мелкой моторикой (вышивкой, вязанием).

“Выйди” из реальности с помощью книги или компьютерной игры.

Медленно, маленькими глоточками выпей чая, но не кофе. Это снизит уровень гормонов стресса.

Не принимай никаких решений и не делай выводов до шести утра, если это не срочно.

Время перед рассветом самое темное, но солнце всегда восходит и развеивает злые чары.

Когда мы начинаем чрезмерно волноваться (а это из-за войны происходит постоянно), это вредит нашему здоровью. Читай, как бороться с чрезмерным волнением.