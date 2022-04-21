Час сови: чому думки перед світанком найтемніші та як заспокоїти себе в цей час

У період з четвертої до п’ятої години ранку настає так званий час сови. Це година, коли нам в голову лізуть найчорніші думки та страхи й викликають у нас відчай. Багатьох під ранок мучать жахливі сни, від яких потім ще довго не можна оговтатися.
Журналістка Інна Дудник розповіла, чому так відбувається, а також як заспокоїти себе в цей час.
Це фізіологія, так працює наш мозок у стресовому стані. Якщо образно уявити нашу підсвідомість як підвал, а свідомість — дім, то в цей час із підвалу в дім лізуть всі зомбі, чортяки, потвори та скелети, що назбирались там і розплодились за період вашого кризового стану.
Це фізіологія, так працює наш мозок у стресовому стані. Якщо образно уявити нашу підсвідомість як підвал, а свідомість — дім, то в цей час із підвалу в дім лізуть всі зомбі, чортяки, потвори та скелети, що назбирались там і розплодились за період вашого кризового стану.
Годину перед світанком не дарма називають “часом самогубців”. Смертельні квести для підлітків мають умову: отримувати нове завдання о 4:20.
Як зазначає Інна, четверту – п’яту ранку обирають для початку війни, адже ворогу потрібна паніка.
Година перед світанком найтемніша, але сонце завжди сходить і розвіює злі чари.
Коли ми починаємо надмірно хвилюватися (а це через війну відбувається постійно), це шкодить нашому здоров’ю. Читай, як боротися з надмірним хвилюванням.