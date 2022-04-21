Час сови: чому думки перед світанком найтемніші та як заспокоїти себе в цей час

У період з четвертої до п’ятої години ранку настає так званий час сови. Це година, коли нам в голову лізуть найчорніші думки та страхи й викликають у нас відчай. Багатьох під ранок мучать жахливі сни, від яких потім ще довго не можна оговтатися.

Журналістка Інна Дудник розповіла, чому так відбувається, а також як заспокоїти себе в цей час.

Це фізіологія, так працює наш мозок у стресовому стані. Якщо образно уявити нашу підсвідомість як підвал, а свідомість — дім, то в цей час із підвалу в дім лізуть всі зомбі, чортяки, потвори та скелети, що назбирались там і розплодились за період вашого кризового стану.

Годину перед світанком не дарма називають “часом самогубців”. Смертельні квести для підлітків мають умову: отримувати нове завдання о 4:20.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Як зазначає Інна, четверту – п’яту ранку обирають для початку війни, адже ворогу потрібна паніка.

Як заспокоїти себе в час сови

Пам’ятай, що це мине. Це просто людська фізіологія. Раніше таке з тобою не траплялося, бо стресу було менше.

Не читай новин, адже вони тільки посилять тривогу. Люди шукають у новинах заспокоєння, проте новини орієнтовані на резонанс і емоції. Це тобі зараз не потрібно.

За можливості займися дрібною моторикою (вишивкою, в’язанням).

“Вийди” з реальності за допомогою книги чи комп’ютерної гри.

Повільно, маленькими ковточками випий чаю, але не кави. Це знизить рівень гормонів стресу.

Не ухвалюй ніяких рішень і не роби висновків до шостої ранку, якщо це не терміново.

Година перед світанком найтемніша, але сонце завжди сходить і розвіює злі чари.

Коли ми починаємо надмірно хвилюватися (а це через війну відбувається постійно), це шкодить нашому здоров’ю. Читай, як боротися з надмірним хвилюванням.