Боїшся попросити підвищення чи відстояти свої права? Читай, як завжди стояти на своєму

Наполегливість потребує неабияких сміливості й упевненості у власних силах, і в найважливіші моменти їх часто бракує.

Ми не можемо відмовити приятелю, попросити підвищення зарплати, відстояти свої права чи поскаржитися на неналежне обслуговування. А все через страх вступати в дискусію.

Нова книга Джилл Гессон та Сью Гедфілд Як завжди стояти на своєму видавництва бестселерів Vivat — про критику (як її правильно висловлювати та сприймати), про суперечки (як казати “ні” та згладжувати гострі кути) і про перемовини (як залучити опонентів на свій бік).

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Авторки допоможуть навчитися відверто обговорювати свої почуття та бажання з іншими, не зриваючись на агресію й не поступаючись своїми потребами.

Ми публікуємо уривок з його книги, наданий видавництвом Vivat.

Будьте тими, ким ви є, кажіть те, що відчуваєте,

адже ті, хто засудять, не мають значення, а ті,

хто мають значення, не засудять.

Доктор Сьюз

Кажіть, що ви хочете й чого не хочете

Тривога, провина, гнів і страх змін. Якими б не були перепони, одна з основних причин того, що вам важко казати людям, що ви хочете й чого не хочете, звучить таким чином: ви просто не знаєте, як це робити.

А щоб як слід це робити, вам потрібно:

визначити, як ви почуваєтесь;

говорити чітко та прямо;

слухати та бути відкритими до поглядів інших;

прийняти права інших людей;

визначити альтернативні способи рухатися вперед;

позначити свої права та встановити межі;

визначити, що для вас є прийнятним, а що ні;

знати, коли йти на компроміс і переговори, а коли стояти на своєму;

бути готовими до пошуку рішень;

бути готовими до наслідків того, що ви повідомили про свої почуття та бажання;

брати на себе відповідальність, а не звинувачувати інших людей у наслідках.

Визначте, як ви почуваєтесь

Люди можуть спростувати ваші аргументи, але не почуття.

Шерон Ентоні Бауер

Один із перших кроків на шляху до асертивного розв’язання питань — розібратись у своїх почуттях. Попросити людину щось для вас зробити, протистояти неприйнятній поведінці, сказати “ні”, коли хочете, — це все речі, які викликають у нас певні емоції.

Спробуйте звертати увагу, які почуття провокують у вас ті чи інші ситуації. Збентеження та гнів? Образу? Тривогу, розчарування, заздрість? Ваші емоції та почуття не визначають вас як людину. Це просто внутрішні сигнали, які можуть допомогти вам зрозуміти свою мотивацію та дії.

Ваші емоції та почуття не визначають вас як людину.

Коли ви краще розібралися зі своїми емоціями та почуттями, ви можете вирішувати, чи ділитися ними з довколишніми. Це не означає “вилити” свої почуття на інших людей. Але якщо все ж вирішите поділитись, починайте зі слів “я почуваюсь”, а не “через тебе я почуваюсь”.

Читати на тему Почуття радості та щастя під час війни: чому його не варто соромитися і засуджувати Психотерапевт Ілля Полудьонний розповів чому радіти під час війни нормально і як засудження чужої радості може нашкодити тобі.

Наприклад, кажучи “через тебе я дуже гніваюся”, ви звинувачуєте опонента. Натомість фраза “я гніваюся” свідчить про те, що ви берете на себе відповідальність за свої почуття.

Володійте своїми почуттями

Ви маєте повне право на почуття. Правильно виражати свої емоції, присвоювати їх — це ефективний спосіб показати собі, що ваші відчуття цілком природні. Як би ви перефразували чотири останніх речення нижче, щоб вони звучали як слід?

Через тебе я гніваюсь… — Я гніваюсь

Ти мене обманюєш… — Я почуваюсь обманутим

Ти дуже мене засмутив… — Я почуваюсь…

Ти мені збрехав… — Я почуваюсь…

Ти дуже грубо поводишся… — Я почуваюсь…

Ти мене ігноруєш… — Я почуваюсь…

Визначення власних почуттів та емоцій у конкретній ситуації допомагає людині бути більш асертивною. Яким чином? Річ у тім, що в такий спосіб ви демонструєте собі, чого хочете й чого не хочете.

Уявіть, що подруга попросила вас доглянути трьох її дітей у вихідні. Ваша миттєва реакція? Жах. Та, замість відмовити, ви кажете: “Так, звісно. Я нагляну за ними в суботу”.

Відчуття жаху підказує вам, що ви хочете сказати “ні”. Але ви його ігноруєте й погоджуєтесь посидіти з дітьми. Дивина.

Ніхто не пропонує вам прямо казати подрузі, що перспектива доглядати її дітей вас жахає. Суть у тому, що, замість коритися своїм почуттям і дозволяти їм керувати подальшою ситуацією, ви можете усвідомити їх, узяти під контроль й обґрунтувати свою відповідь. Прислухайтесь до своїх почуттів.

Говоріть чітко та прямо

Наступний крок після визначення почуттів — з’ясувати, чого ж ви насправді хочете й чого не хочете, та прямо про це заявити.

Чого ви хочете?

Чого, на вашу думку, хочуть і не хочуть ці люди?

Лу: “Я постійно гніваюся, бо щоразу, як я прошу тебе допомогти мені прибирати, ти кажеш, що в тебе купа домашньої роботи. І все мушу робити я”.

Тео: “Хто це накурив? Відчиніть хтось вікно. Боже, мене зараз виверне. Ходи курити надвір. Я думав, ти кидаєш”.

Алі: “Емм, я купила у вас цей DVD минулого тижня, але він не вмикається. Не знаю, що з ним таке. Мої діти дуже засмутились. Вони хотіли його подивитись”.

Сара: “Річ у тім, що я не знаю, о котрій завтра піду з роботи. І ти мені вибач, але про який фільм ти казала? Знаєш, я не фанатка романтичних комедій, хоча в “Друзях” мені Дженніфер Аністон подобалась. Після фільму я вже буду дуже втомлена, щось випити не піду. О котрій він закінчується?”

Чого хоче Лу?

А. Допомоги в домашніх справах.

Б. Щоб її сину не задавати стільки домашньої роботи.

В. Щоб її син не використовував домашню роботу як виправдання.

Чого хоче Тео?

А. Щоб хтось відчинив вікно.

Б. Щоб інша людина кинула курити.

В. І те, й інше.

Чого хоче Алі?

А. Отримати назад свої гроші.

Б. Поміняти придбаний DVD.

В. Щоб продавець їй сказав, що робити.

Чого не хоче Сара?

А. Дивитися фільм.

Б. Дивитися саме цей фільм.

В. Гуляти допізна.

Вам складно сказати, чого вони хочуть? Це тому, що самі Лу, Тео, Алі й Сара не кажуть про це чітко та ясно.

Іншим людям буде легше йти вам назустріч, якщо ви прямо говоритимете, чого від них хочете.

Говорити прямо — дуже зрозумілий метод. Коли ви чогось хочете або не хочете, переходьте одразу до справи.

Наприклад:

Лу: “Я хочу, щоб ти помив посуд”.

Тео: “Будь ласка, ти можеш курити в саду?”

Алі: “Я хочу повернути свої гроші”.

Сара: “Дякую, але я не хочу йти на цей фільм”.

У такої прямоти є низка переваг, наприклад:

ви заощаджуєте свій час;

іншим людям не доводиться вгадувати, що ви хочете сказати;

ви уникаєте непорозумінь;

ви створюєте умови для переговорів;

у вас більше шансів знайти прийнятне для всіх рішення.

Як часто ви намагаєтесь сказати людям, чого хочете й чого не хочете різними непрямими способами? Коли ви застосовуєте натяки, виправдання, сарказм чи гнів, довколишнім складніше вас зрозуміти. Тому краще говорити чітко та прямо.

Однак також важливо чесно говорити не лише про свої бажання, але й страхи. Читай уривок книги Тіло веде лік. Як лишити психотравми в минулому.

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