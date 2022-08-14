Боишься попросить повышение или отстоять свои права? Читай, как всегда стоять на своем

Настойчивость требует смелости и уверенности в собственных силах, и в важнейшие моменты их часто не хватает.

Мы не можем отказать другу, попросить повышения зарплаты, отстоять свои права или пожаловаться на ненадлежащее обслуживание. А все из-за страха вступать в дискуссию.

Новая книга Джилл Гессон и Сью Гедфилд Как всегда стоять на своем издательства бестселлеров Vivat — о критике (как ее правильно выражать и воспринимать), о спорах (как говорить “нет” и сглаживать острые углы) и о переговорах (как привлечь оппонентов на свою сторону).

Сейчас также смотрят

Авторы помогут научиться откровенно обсуждать свои чувства и желания с другими, не срываясь на агрессию и не уступая своим потребностям.

Мы публикуем отрывок из его книги, предоставленный издательством Vivat.

Будьте теми, кем вы являетесь, говорите то, что чувствуете,

ведь те, кто осудят, не имеют значения, а те,

кто имеет значение, не осудят.

Доктор Сьюз

Говорите, что вы хотите и чего не хотите

Тревога, вина, гнев и страх перемен. Какие бы ни были препятствия, одна из основных причин того, что вам трудно говорить людям, что вы хотите и чего не хотите, звучит таким образом: вы просто не знаете, как это делать.

А чтобы как следует это делать, вам нужно:

определить, как вы себя чувствуете;

говорить четко и прямо;

слушать и быть открытыми к взглядам других;

принять права других людей;

определить альтернативные способы двигаться вперед;

обозначить свои права и установить границы;

определить, что для вас приемлемо, а что нет;

знать, когда идти на компромисс и переговоры, а когда стоять на своем;

быть готовыми к поиску решений;

быть готовыми к последствиям того, что вы сообщили о своих чувствах и желаниях;

брать на себя ответственность, а не винить других людей в последствиях.

Определите, как вы себя чувствуете

Люди могут опровергнуть ваши аргументы, но не чувства.

Шэрон Энтони Бауэр

Один из первых шагов на пути к ассертивному решению вопросов – разобраться в своих чувствах. Попросить человека что-то для вас сделать, противостоять неприемлемому поведению, сказать “нет”, если хотите, это все вещи, которые вызывают у нас определенные эмоции.

Попытайтесь обращать внимание, какие чувства провоцируют у вас те или иные ситуации. Смущение и гнев? Оскорбление? Тревогу, разочарование, зависть? Ваши эмоции и чувства не определяют вас как человека. Это просто внутренние сигналы, которые помогут вам понять свою мотивацию и действия.

Ваши эмоции и чувства не определяют вас как человека.

Когда вы лучше разобрались со своими эмоциями и чувствами, вы можете решать, делиться ли ими с окружающими. Это не значит “излить” свои чувства на других людей. Но если все же решите поделиться, начинайте со слов “я чувствую себя”, а не “из-за тебя я чувствую себя”.

Например, говоря “из-за тебя я очень сержусь”, вы обвиняете оппонента. Зато фраза “я сержусь” свидетельствует о том, что вы берете на себя ответственность за свои чувства.

Обладайте своими чувствами

Вы имеете полное право на чувство. Правильно выражать свои эмоции, присваивать их – это эффективный способ показать себе, что ваши ощущения вполне естественны. Как бы вы перефразировали четыре последних предложения ниже, чтобы они звучали как следует?

Из-за тебя я сержусь… — Я сержусь

Ты меня обманываешь… — Я чувствую себя обманутым

Ты очень меня расстроил… — Я чувствую себя…

Ты мне соврал… — Я чувствую себя…

Ты очень грубо ведешь… — Я чувствую себя…

Ты меня игнорируешь… — Я чувствую себя…

Определение собственных эмоций и чувств в конкретной ситуации помогает человеку быть более ассертивным. Каким образом? Дело в том, что так вы показываете себе, чего хотите и чего не хотите.

Представьте, что подруга попросила вас присмотреть троих ее детей в выходные. Ваша мгновенная реакция? Ужас. Но вместо отказа, вы говорите: “Да, конечно. Я присмотрю за ними в субботу”.

Чувство ужаса подсказывает вам, что вы хотите сказать “нет”. Но вы его игнорируете и соглашаетесь посидеть с детьми. Удивительно.

Никто не предлагает вам прямо говорить подруге, что перспектива ухаживать за ее детьми вас ужасает. Суть в том, что вместо того, чтобы повиноваться своим чувствам и позволять им управлять дальнейшей ситуацией, вы можете осознать их, взять под контроль и обосновать свой ответ. Прислушивайтесь к своим чувствам.

Говорите четко и прямо

Следующий шаг после определения чувств — выяснить, чего же вы действительно хотите и чего не хотите, и прямо об этом заявить.

Что вы хотите?

Чего, по-вашему, хотят и не хотят эти люди?

Лу: “Я постоянно сержусь, потому что каждый раз, когда я прошу тебя помочь мне убирать, ты говоришь, что у тебя куча домашней работы. И все должен делать я”.

Тео: Кто это накурил? Откройте кто-нибудь окно. Боже, меня сейчас вывернет. Ходи курить во двор. Я думал, ты бросаешь”.

Али: “Эмм, я купила у вас этот DVD на прошлой неделе, но он не включается. Не знаю, что с ним такое. Мои дети очень расстроились. Они хотели посмотреть его”.

Сара: “Дело в том, что я не знаю, во сколько завтра уйду с работы. И ты извини меня, но о каком фильме ты говорила? Знаешь, я не фанатка романтических комедий, хотя в Друзьях мне Дженнифер Энистон нравилась. После фильма я уже буду очень устала, что-нибудь выпить не пойду. Во сколько он кончается?”

Чего хочет Лу?

А. Помощи в домашних делах.

Б. Чтобы ее сыну не задавать столько домашней работы.

В. Чтобы ее сын не использовал домашнюю работу в качестве оправдания.

Чего хочет Тео?

А. Чтобы кто-то открыл окно.

Б. Чтобы другой человек бросил курить.

В. И то, и другое.

Чего хочет Али?

А. Получить назад свои деньги.

Б. Поменять приобретенный DVD.

В. Чтобы продавец сказал ей, что делать.

Чего не хочет Сара?

А. Смотреть фильм.

Б. Смотреть именно этот фильм.

В. Гулять допоздна.

Вам сложно сказать, что они хотят? Это потому, что сами Лу, Тео, Али и Сара не говорят об этом четко и ясно.

Другим людям будет легче идти вам навстречу, если вы будете прямо говорить, чего от них хотите.

Говорить прямо – очень понятный метод. Когда вы чего-то хотите или не хотите, переходите сразу к делу.

Например:

Лу: “Я хочу, чтобы ты помыл посуду”.

Тео: Пожалуйста, ты можешь курить в саду?

Али: “Я хочу вернуть свои деньги”.

Сара: “Спасибо, но я не хочу идти на этот фильм”.

У такой прямоты есть ряд преимуществ, например:

вы экономите свое время;

другим людям не приходится угадывать, что вы хотите сказать;

вы избегаете недоразумений;

вы создаете условия для переговоров;

у вас больше шансов найти приемлемое для всех решение.

Как часто вы пытаетесь сказать людям, чего хотите и чего не хотите разными косвенными способами? Когда вы применяете намеки, оправдания, сарказм или гнев, окружающим сложнее вас понять. Поэтому лучше говорить прямо и четко.

Однако также важно честно говорить не только о своих желаниях, но и о страхах. Читай отрывок книги Тело ведет счет. Как оставить психотравмы в прошлом.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!