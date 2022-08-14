Психология

Боишься попросить повышение или отстоять свои права? Читай, как всегда стоять на своем

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 августа 2022, 10:00
Як завжди стояти на своєму
Фото: Pexels

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