Постоянный страх, флешбеки и ночные кошмары — книга-инструкция ученого, как оставить психотравмы в прошлом

Несомненно, война оставляет после себя психические травмы, от которых избавиться не так просто. Флешбеки, ночные кошмары, беспричинное ускорение сердцебиения и другие симптомы могут преследовать человека годами. Но можно ли разорвать этот круг?

Бессел ван дер Колк — психиатр, уже почти 50 лет исследующий проблему посттравматического стрессового расстройства, руководитель Trauma Research Foundation в Массачусетсе.

В своей новой книге Тело ведет счёт. Как оставить психотравмы в прошлом он доказывает, что травматический опыт запечатлевается в теле и заставляет человека каждый раз заново проживать боль. Врач взял на себя обязанность отыскать пути освобождения из этой ловушки.

Сейчас также смотрят

Его практические и теоретические исследования психологической травмы неоценимы, когда нужно перестроить восприятие, осознать причину страданий, найти удачный способ лечения и заново познать себя.

Мы публикуем отрывок из его книги, предоставленный издательством Vivat.

Выздоровление после травмы: как вернуть власть над собственным “я”

Никто не может “вылечить” человека от войны, насилия, изнасилования, развращения или какого-либо другого ужасного события. То, что произошло, уже не изменишь.

Мы можем влиять разве что на следы, которые оставила травма на теле, в сознании и в душе:

давление в груди, которое вы объясняете себе тревожностью или депрессией;

страх потерять самообладание;

постоянное ожидание опасности или оскорблений;

неуважение себя;

ночные ужасы и флешбеки;

“туман” в голове, мешающий вам сосредотачиваться и полностью погружаться в дело;

неспособность полностью открыться другому человеку.

Травма лишает вас ощущения власти над собственной жизнью — того, что в следующих главах я буду называть самолидерством. Главный вызов на пути к выздоровлению — снова осознать, что вы владеете своим телом и разумом — собственным “я”.

Это означает свободу знать то, что вы знаете, и чувствовать то, что чувствуете, не теряя самообладания, не чувствуя гнева или стыда и не впадая в коллапс.

В основном это означает:

Найти способ успокоиться и сосредоточиться. Научиться сохранять это спокойствие в момент возвращения картин, мыслей, звуков или физических ощущений, напоминающих о травме. Найти способ почувствовать себя полностью живыми и присутствующими здесь и сейчас, а также наладить связь с другими людьми. Больше не иметь тайн от себя, в частности, тайн о том, как вам удалось пережить травматическое событие.

Перечисленные цели не следует воспринимать как четкие шаги, которые следует предпринять именно в такой последовательности. Они пересекаются; некоторые из них могут даваться сложнее других, в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

В следующих разделах я буду рассказывать о конкретных методах или подходах, которые помогут достичь этих целей. Я пытался, чтобы эта информация была полезна и для людей, которые получили травмы, и для лечащих их психотерапевтов.

Людям, временно находящимся в стрессовых обстоятельствах, также может быть интересно их прочесть. Каждый из этих методов я испытал в своей каждодневной практике, а эффективность некоторых ощутил на себе.

Кому-то может быть достаточно одного подхода, но большинство пациентов нуждается в применении различных методов на разных стадиях терапии.

Я также изучал эффективность многих методик, которые буду описывать на страницах этой книги, и публиковал результат исследований в рецензируемых научных журналах.

В этой главе я рассмотрю основные принципы, на которых основываются эти методики, и приведу их краткий обзор. Также упомяну несколько подходов, в которые в дальнейшем не буду углубляться.

Новый фокус на выздоровление

Когда мы говорим с пациентом о травме, разговор часто начинается с рассказа или вопроса: “Что произошло на войне?”, “Приходилось ли вам когда-либо пережить развращение?”, “Я хочу рассказать вам о том несчастном случае / о том изнасиловании”, “Кто-то в вашей семье злоупотреблял алкоголем?”

Но травма — это нечто гораздо большее, чем история о произошедшем когда-то давно событии.

Эмоции и физические ощущения, запечатлевшиеся в момент травмы, возвращаются к жертве не как воспоминания, а как острые физические реакции в настоящем времени.

Чтобы восстановить контроль над собственным “я”, нужно вернуться к травме: рано или поздно вам придется взглянуть в лицо тому, что с вами произошло, но делать это можно только тогда, когда вы будете чувствовать себя в безопасности и готовы, чтобы этот процесс не травмировал вас снова.

Приоритетная задача — найти способ обуздать тот ураган ощущений и эмоций из прошлого.

Как мы выяснили в предыдущих главах книги, источник посттравматических реакций содержится в эмоциональном мозге.

В отличие от рационального мозга, который общается с нами мыслями, эмоциональный мозг напоминает о себе физическими реакциями: спазмом в животе, бешеным сердцебиением, ускоренным и поверхностным дыханием, щемлением в сердце.

Голос становится напряженным и высоким, а осанка и движения сигнализируют о коллапсе, гневе или защитной позиции.

Но почему мы не способны вести себя рационально? И может ли помочь осмысление ситуации?

Рациональные, исполнительные отделы мозга дают нам возможность понять источник наших ощущений (“Я пугаюсь, когда остаюсь наедине с парнем, потому что меня развращал отец”; “Мне сложно говорить и играть со своим сыном, потому что я не могу простить себя за убийство ребенка в Ираке”).

Однако наш рациональный мозг не способен устранить эмоции, чувства и мысли (например, непрерывное невнятное чувство угрозы или мысли о том, что вы глубоко испорченный человек, хотя рациональная часть вашего сознания и понимает, что вы не виноваты в вашем изнасиловании).

Понимание, почему вы в таком состоянии, не изменит того, как вы чувствуете себя, но оно может защитить вас от чрезмерных реакций (например, убедить вас не бросаться на своего босса, напоминающего вам о нападающем, не бросать своего партнера после первого же спора или не бросаться в объятия незнакомца).

К сожалению, чем дольше и назойливее нас атакуют ощущения, тем больше вероятность, что наш рациональный мозг уступит эмоциональному.

Терапия лимбической системы

Основной проблемой, которая стоит перед нами на пути к преодолению травматического стресса, является восстановление равновесия между рациональным и эмоциональным мозгом, что поможет нам получить контроль над своими реакциями и поведением.

Когда что-то провоцирует состояние повышенного возбуждения или торможения, это выталкивает нас из так называемого окна толерантности, то есть за пределы оптимального функционирования.

Наши реакции становятся заостренными и дезорганизованными, а фильтры выходят из строя — нас раздражает свет и звуки, нежелательные сцены из прошлого просачиваются в наше сознание, и мы паникуем или начинаем свирепствовать.

Некоторые просто выключаются — тело и разум “немеют”, мышление замедляется, и нам сложно даже встать со стула.

Пока человек страдает от эпизодов чрезмерного возбуждения или онемения, он не способен усваивать новый опыт.

Даже если этим пациентам удается контролировать себя, они настолько напряжены (на встречах анонимных алкоголиков это называют трезвостью через силу), что становятся негибкими, упрямыми и подавленными.

Исцеление после травмы предполагает восстановление исполнительных функций, а вместе с ними — уверенности в себе, способности к игре и творчеству.

Если мы хотим повлиять на посттравматические реакции, то должны проникнуть в эмоциональный мозг и провести терапию лимбической системы: починить поврежденные тревожные системы и вернуть эмоциональный мозг в режим нормального функционирования.

Это когда он работает молча и незаметно для поддержки нашей жизнедеятельности, помогая нам вовремя есть и спать, налаживать связь с сексуальными партнерами, защищать своих детей, защищаться от опасности.

Нейроученый Джозеф Леду и его коллеги продемонстрировали, что существует лишь один способ воздействия на эмоциональный мозг: путем самоосознания, то есть активации медиальной префронтальной коры — части мозга, которая регистрирует все, что происходит внутри нас, и сообщает нам об этом с помощью ощущений.

В науке это называют интероцепцией — от латинского “смотреть внутрь”. Большая часть нашего сознательного мозга сосредоточена на внешнем мире: она занята налаживанием отношений с другими людьми и планированием будущего.

К сожалению, это не поможет нам с внутренними неурядицами. Нейронаучные исследования показывают, что мы можем повлиять на собственные ощущения, только осознав внутреннюю реальность и сделав ее своим союзником.

Посттравматическое стрессовое расстройство — серьезная психологическая проблема, которую нужно лечить. Она может возникнуть не только у военных. Читай, что такое ПТСР, какие его симптомы, причины и лечение.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!