Нова відстрочка в Резерв+: Міноборони дозволило оформлення ще одній категорії

Міноборони розширило перелік випадків, коли військовозобов’язані можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн — без довідок, черг і особистих візитів до ТЦК. Тепер скористатися послугою можуть і ті, у кого батько або мати має інвалідність I чи II групи. Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Як працює нова можливість
Щоби отримати відстрочку, достатньо подати запит у застосунку Резерв+. Система сама перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються, рішення приходить автоматично. Вся процедура займає від кількох хвилин до кількох годин — без участі працівників ТЦК.
Наразі послуга працює тільки у випадках, коли військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, і в сім’ї є лише один із батьків. Якщо є інші дорослі діти або обидва батьки — подати запит не дозволить сам додаток.
Що потрібно, щоб система підтвердила підстави
Алгоритм перевіряє інформацію автоматично. Але дані у реєстрах мають бути актуальними:
- Відомості про інвалідність повинні бути в ЄІССС або Пенсійному фонді;
- У ДРАЦС має бути коректно зазначений склад сім’ї;
- В актовому записі про народження має бути внесений РНОКПП батька чи матері;
- Якщо дані застарілі — їх потрібно оновити, після чого запит можна подати повторно.
Це передбачено порядком, який діє з 1 листопада 2025 року. Заявнику не доведеться повторно звертатися чи щось підтверджувати — система відстежує підстави самостійно.
Які онлайн-відстрочки вже доступні в Резерв+
Зараз у застосунку можна оформити 11 категорій відстрочок. Серед них:
- Люди з інвалідністю;
- Тимчасово непридатні до служби;
- Батьки дитини з інвалідністю;
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I–II групи;
- Особи з чоловіком або дружиною з інвалідністю;
- Військовозобов’язані, чиї батько або мати мають інвалідність I–II групи;
- Жінки та чоловіки військових, які мають дитину;
- Батьки трьох і більше дітей;
- Одинокі батьки;
- Студенти й аспіранти;
- Працівники вищої та професійної освіти.
Розширення цифрових послуг продовжується — Міноборони й Мінцифри обіцяють додавати нові типи онлайн-відстрочок, аби максимально зменшити паперову бюрократію та візити до ТЦК.
