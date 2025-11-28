Нова відстрочка в Резерв+: Міноборони дозволило оформлення ще одній категорії

Міноборони розширило перелік випадків, коли військовозобов’язані можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн — без довідок, черг і особистих візитів до ТЦК. Тепер скористатися послугою можуть і ті, у кого батько або мати має інвалідність I чи II групи. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Як працює нова можливість

Щоби отримати відстрочку, достатньо подати запит у застосунку Резерв+. Система сама перевіряє дані в державних реєстрах, і якщо підстави підтверджуються, рішення приходить автоматично. Вся процедура займає від кількох хвилин до кількох годин — без участі працівників ТЦК.

Наразі послуга працює тільки у випадках, коли військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, і в сім’ї є лише один із батьків. Якщо є інші дорослі діти або обидва батьки — подати запит не дозволить сам додаток.

Що потрібно, щоб система підтвердила підстави

Алгоритм перевіряє інформацію автоматично. Але дані у реєстрах мають бути актуальними:

Відомості про інвалідність повинні бути в ЄІССС або Пенсійному фонді;

У ДРАЦС має бути коректно зазначений склад сім’ї;

В актовому записі про народження має бути внесений РНОКПП батька чи матері;

Якщо дані застарілі — їх потрібно оновити, після чого запит можна подати повторно.

Це передбачено порядком, який діє з 1 листопада 2025 року. Заявнику не доведеться повторно звертатися чи щось підтверджувати — система відстежує підстави самостійно.

Які онлайн-відстрочки вже доступні в Резерв+

Зараз у застосунку можна оформити 11 категорій відстрочок. Серед них:

Люди з інвалідністю;

Тимчасово непридатні до служби;

Батьки дитини з інвалідністю;

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I–II групи;

Особи з чоловіком або дружиною з інвалідністю;

Військовозобов’язані, чиї батько або мати мають інвалідність I–II групи;

Жінки та чоловіки військових, які мають дитину;

Батьки трьох і більше дітей;

Одинокі батьки;

Студенти й аспіранти;

Працівники вищої та професійної освіти.

Розширення цифрових послуг продовжується — Міноборони й Мінцифри обіцяють додавати нові типи онлайн-відстрочок, аби максимально зменшити паперову бюрократію та візити до ТЦК.

