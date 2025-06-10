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Контракт із ЗСУ онлайн: Міноборони впровадить нову опцію у Резерв+

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Червня 2025, 13:00
Контракти у Резерв+

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