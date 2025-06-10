Контракт із ЗСУ онлайн: Міноборони впровадить нову опцію у Резерв+

У застосунку для військовозобов’язаних українців Резерв+ з’явиться можливість підписувати контракти із ЗСУ. Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко. Нині застосунком користуються 4 млн українців. Що потрібно знати про майбутні зміни? Контракти у Резерв+ До кінця 2025 року в застосунку Резерв+ з’являться контракти із ЗСУ. Долучитися до війська можна буде після укладення контракту онлайн. Підписати його можна буде через телефон. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто, — пояснила Черногоренко. Це матиме назву смартконтракт. Після підписання документ відразу надходитиме до системи рекрутингу військової частини.Перед цим проходитиме класична система рекрутингу: заявка, спілкування з рекрутером, підписання контракту в телефоні. Читати на тему Відстрочки через Резерв+: у Міноборони пояснили нюанси для військовозобовʼязаних Відповіді Міноборони на поширені запитання про відстрочки через Резерв+. Крім усього, незабаром хочуть запустити оплату штрафів у застосунку. Катерина Черногоренко каже, що це має стати одним із цифрових досягнень 2025 року. Запустити оплату штрафів у Резерв+ хочуть наприкінці червня. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Спершу це будуть штрафи за неоновлення даних. Пізніше додадуть й інші категорії. До кінця року хочуть реалізувати і реформу ВЛК, аби кожен міг пройти його у будь-якому медзакладі. Раніше ми розповідали, чому не вдається авторизуватися в Армія+. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: застосунок, Міноборони, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter