Контракт с ВСУ онлайн: Минобороны добавит новую опцию в Резерв+

В приложении для военнообязанных украинцев Резерв+ появится возможность подписывать контракты с ВСУ. Об этом в интервью DOU рассказала заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Сейчас приложением пользуются 4 млн украинцев. Что нужно знать о будущих изменениях? Контракты в Резерв+ До конца 2025 года в приложении Резерв+ появятся контракты с ВСУ. Вступить в армию можно будет после заключения контракта онлайн. Подписать его можно будет через телефон. Как, условно, мы знакомимся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть столь же просто, — объяснила Черногоренко. Это называется смарт контракт. После подписания документ будет сразу же поступать в систему рекрутинга воинской части.Перед этим пройдет классическая система рекрутинга: заявка, общение с рекрутером, подписание контракта в телефоне. Читать по теме Отсрочки через Резерв+: в Минобороны объяснили нюансы для военнообязанных Ответы Минобороны на часто задаваемые вопросы об отсрочках через Резерв+. Кроме того, в скором времени хотят запустить оплату штрафов в приложении. Екатерина Черногоренко говорит, что это должно стать одним из цифровых достижений 2025 года. Запустить оплату штрафа в Резерв+ хотят в конце июня. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Сначала это будут штрафы за необновление данных. Позже добавят и другие категории. До конца года хотят реализовать и реформу ВЛК, чтобы каждый мог пройти его в любом медучреждении. Раньше мы рассказывали, почему не удается авторизоваться в Армія+. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: приложение, Минобороны, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter