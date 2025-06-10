Контракт с ВСУ онлайн: Минобороны добавит новую опцию в Резерв+

В приложении для военнообязанных украинцев Резерв+ появится возможность подписывать контракты с ВСУ. Об этом в интервью DOU рассказала заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Сейчас приложением пользуются 4 млн украинцев. Что нужно знать о будущих изменениях?

Контракты в Резерв+

До конца 2025 года в приложении Резерв+ появятся контракты с ВСУ. Вступить в армию можно будет после заключения контракта онлайн. Подписать его можно будет через телефон.

Как, условно, мы знакомимся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть столь же просто, — объяснила Черногоренко.

Это называется смарт контракт. После подписания документ будет сразу же поступать в систему рекрутинга воинской части.

Перед этим пройдет классическая система рекрутинга: заявка, общение с рекрутером, подписание контракта в телефоне.

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Кроме того, в скором времени хотят запустить оплату штрафов в приложении. Екатерина Черногоренко говорит, что это должно стать одним из цифровых достижений 2025 года. Запустить оплату штрафа в Резерв+ хотят в конце июня.

Не нужно будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов.

Сначала это будут штрафы за необновление данных. Позже добавят и другие категории.

До конца года хотят реализовать и реформу ВЛК, чтобы каждый мог пройти его в любом медучреждении.

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