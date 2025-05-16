Відстрочки через Резерв+: у Міноборони пояснили нюанси для військовозобовʼязаних

Мобілізація, відстрочки, бронювання — три слова, що часто лунають серед суспільства зараз. Міноборони розробило можливість продовжувати відстрочку від мобілізації онлайн через Резерв+.

Однак у військовозобовʼязаних вже виникло чимало запитань, зокрема, про термін дії відстрочки для студентів, людей з інвалідністю тощо.

Відповіді на найпоширеніші запитання надала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Ми пояснюємо проблему — далі у матеріалі.

Відстрочка через Резерв+

За словами Катерини Черногоренко, вона не завжди має змогу відповісти на всі запитання українців, яких хвилює питання мобілізації. Тож команда Міноборони підготувала відповіді на найпоширеніші запитання щодо автоматичного продовження відстрочок через Резерв+.

Так, зокрема, пояснили, що відстрочки можна продовжити автоматично, просто це може зайняти більше часу.

Все тому, що після того, як військовозобов’язаних подає запит до Резерв+, реєстр Оберіг запитує всі дані людини в інших реєстрах, аби підтвердити підставу для відстрочки. Налагодження взаємодії може забрати чимало часу.

— Постанова уряду №560 в пункті 59 передбачає автоматичне продовження за наявності технічної можливості, і ми активно працюємо над її забезпеченням, — пояснила Черногоренко.

Відстрочка через інвалідність

Раніше відстрочка для людей з інвалідністю надавалася на рік. Тепер відстрочка триває до кінця мобілізації, яка продовжується новим указом про продовження дії воєнного стану в Україні. Воєнний стан продовжують кожні 90 днів — щотримісяці.

Саме тому підстави для відстрочки мають перевірятися знову кожні три місяці. Але для декого відстрочка буде продовжуватися автоматично у Резерв+.

— Це люди з пожиттєвою інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, якщо збережеться підстава в реєстрі Пенсійного фонду, — написала Черногоренко.

Нині триває робота, щоб ця функція була доступна для всіх людей з інвалідністю.

Відстрочка для студентів

Існує ще один вид відстрочок — для студентів. Наразі вона надається до кінця мобілізації, адже у кожного ЗВО свій навчальний графік, законодавчо терміни семестру не визначені, через що надати відстрочку до кінця семестру — складно.

Відстрочка у Резерв+ надається до кінця семестру, а якщо студент продовжує навчання, то й відстрочка продовжується автоматично.

Відстрочка для людей із тимчасовою непридатністю

Щоб оформити цю відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку, вибрати пункт Подати запит на відстрочку, а потім відповідну категорію і дочекатися сповіщення з результатом.

Відстрочки для сімей військових, у яких дитина до 18 років

Отримати відстрочку можна аналогічно, натиснувши на три крапки на головному екрані та вибравши пункт Подати запит на відстрочку.

Як отримати відстрочку студентам, аспірантам та докторантам через Резерв+, читай за посиланням.

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