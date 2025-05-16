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Відстрочки через Резерв+: у Міноборони пояснили нюанси для військовозобовʼязаних

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2025, 12:45
Відстрочки через Резерв+: у Міноборони пояснили нюанси для військовозобовʼязаних
Фото Depositphotos
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