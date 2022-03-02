Ограничений нет! Отныне ковидную тысячу можно тратить на любые продукты или товары

Отныне государственная программа помощи Поддержка не имеет ограничений для использования. Денежные средства можно тратить на любые товары.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь.

Также хотим напомнить, что ковидную тысячу можно отправить на помощь ВСУ.

Федоров сообщает, что за шесть дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд. гривен.

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В чрезвычайной ситуации самое главное – это взять с собой документы. Не волнуйся, если у тебя истек срок действия одного из них. Ранее мы рассказывали о сроке действия документов во время военного положения в Украине.