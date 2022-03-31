Как получить 6500 от государства во время войны: последний день подачи заявки

Во время войны особенно важна поддержка государства. И пока украинские военные защищают наши земли, правительство — беспокоится о вашем кошельке.
В Украине ввели специальную выплату для пострадавших от войны с Россией в рамках расширения программы єПідтримка. Размер помощи от государства – 6,5 тысяч гривен. Программа работает через Дію по аналогу получения “ковидной тысячи“.
Сегодня, 31 марта, программа завершается. Это значит, что в течение дня вы можете подать заявку на получение средств от государства.
6 500 грн могут получить украинцы в пределах єПідтримки с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся боевые действия, а именно: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и г. Киев.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято. Также деньги можно пересылать между картами и снимать в банкомате.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято. Также деньги можно пересылать между картами и снимать в банкомате.
Кто может получить пособие 6 500 грн? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп.
Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПов, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.
Кабинет Министров Украины принял постановление №367 О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 г. №1272.
Согласно ему срок подачи заявок на материальную помощь от государства в размере 6 500 грн истечет 31 марта 2022 года.
1. Авторизуйся в Дії и выбери услугу єПідтримка2. Выбери карту єПідтримка. Если ее еще нет, здесь можешь узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card3. Нажми Получить помощь4. Ожидай зачисление средств
Минцифры напоминает, что ты можешь подать заявку, даже если уже получил помощь за вакцинацию.
Кабмин работает для того, чтобы все социальные выплаты выплачивались в срок. Пока известно, что в марте все они сохранятся.
Кроме того, пенсии для украинских пенсионеров будут проиндексированы.
— Для украинцев старшего возраста, несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату проиндексированных пенсий, как это должно быть согласно законодательству.
С 1 марта пенсии проиндексированы на 14%, — отметил президент.
С 1 марта пенсии проиндексированы на 14%, — отметил президент.
Социальные выплаты украинцы получают в течение текущего месяца. Также государство начало уже работу над выплатами за апрель.
В случае если вы не можете получить соцвыплаты по месту жительства, необходимо позвонить на горячую линию Укрпочты для перевода выплат по месту фактического пребывания: тел. 0 800 300 545 (кнопка 2 – раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии).
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить выплаты на ребенка в размере 3000 грн от государства.