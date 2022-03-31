Как получить 6500 от государства во время войны: последний день подачи заявки

Во время войны особенно важна поддержка государства. И пока украинские военные защищают наши земли, правительство — беспокоится о вашем кошельке.

В Украине ввели специальную выплату для пострадавших от войны с Россией в рамках расширения программы єПідтримка. Размер помощи от государства – 6,5 тысяч гривен. Программа работает через Дію по аналогу получения “ковидной тысячи“.

Сегодня, 31 марта, программа завершается. Это значит, что в течение дня вы можете подать заявку на получение средств от государства.

Кто может получить выплаты

6 500 грн могут получить украинцы в пределах єПідтримки с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся боевые действия, а именно: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и г. Киев.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничение на определенный вид бизнеса с программы было снято. Также деньги можно пересылать между картами и снимать в банкомате.

Кто может получить пособие 6 500 грн? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп.

Выплата направлена ​​на поддержание населения в тех областях, где ведутся активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПов, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Как получить 6500 грн

Кабинет Министров Украины принял постановление №367 О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 г. №1272.

Согласно ему срок подачи заявок на материальную помощь от государства в размере 6 500 грн истечет 31 марта 2022 года.

1. Авторизуйся в Дії и выбери услугу єПідтримка

2. Выбери карту єПідтримка. Если ее еще нет, здесь можешь узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Нажми Получить помощь

4. Ожидай зачисление средств

Минцифры напоминает, что ты можешь подать заявку, даже если уже получил помощь за вакцинацию.

Что касательно других социальных выплат

Кабмин работает для того, чтобы все социальные выплаты выплачивались в срок. Пока известно, что в марте все они сохранятся.

Кроме того, пенсии для украинских пенсионеров будут проиндексированы.

— Для украинцев старшего возраста, несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату проиндексированных пенсий, как это должно быть согласно законодательству.

С 1 марта пенсии проиндексированы на 14%, — отметил президент.

Социальные выплаты украинцы получают в течение текущего месяца. Также государство начало уже работу над выплатами за апрель.

В случае если вы не можете получить соцвыплаты по месту жительства, необходимо позвонить на горячую линию Укрпочты для перевода выплат по месту фактического пребывания: тел. 0 800 300 545 (кнопка 2 – раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии).

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить выплаты на ребенка в размере 3000 грн от государства.