Поддержка людей даже вопреки войне: как правительство планирует восстанавливать экономику Украины

С сегодняшнего дня те, кто потерял работу из-за войны, могут оформить государственную помощь в размере 6500 грн. Одни люди пытаются пережить страхи увиденного, другие найти новый источник заработка, или же помочь другим.

Правительство в это время создает план, как оживить экономику во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский благодарю всех, кто продолжает выплачивать заработные платы своим рабочим. Даже если нет необходимости или возможности быть на работе.

Платить зарплату людям, даже если компания не работает – значит защищать Украину.

Получить же помощь при потере работы могут только предприниматели и люди, которые были официально трудоустроены. Речь идет обо всех тех, кто находился на территории, где ведутся активные боевые действия.

Выплаты будут осуществлены через приложение Действие, как это было с “ководной тысячей”. Деньги поступят на счет в течение десяти дней.

В тех регионах, где пока спокойно, премьер-министр Украины Денис Шмигаль просит помочь с трудоустройством тем, кто потерял работу и вынужден бежать от войны.

Потому украинские предприниматели уже создали сайт для поиска работы не только в Украине, но и за рубежом.

Если же тебя увольняют или отправляют в отпуск за свой счет во время военного положения, читай, что делать в случае увольнения.