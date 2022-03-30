Доктор Комаровський: росіянам подобається заривати голову в пісок подібно до страусів

Усі українці стали по одну сторону барикад у час війни. Не існує більше поділу на владу та опозицію, немає цивільних і військових з точки зору духу — бо воюють усі.

Доктор Комаровський сьогодні він продовжує лікувати людей, допомагає волонтерам і багато спілкується зі ЗМІ.

Євген Комаровський ставить діагноз росіянам, аналізує стан здоров’я Путіна та розповідає, чим повинен займатися кожен під час війни для збереження здорового глузду.

Скільки росіян розуміє реальну картину того, що відбувається?

— Чим ви займаєтеся зараз? Чи надаєте медичну допомогу нашим бійцям?

— Я більше допомагаю дітям, не бійцям. Багатьох дітей консультую онлайн. І допомагаю волонтерам у фармакології: розповідаю, які ліки потрібні, чим їх можна замінити. Це з медичної практики. А ще намагаюсь спілкуватися з людьми по всьому світу.

Часто до мене звертаються українці, які живуть за кордоном — хтось пропонує допомогу, хтось цікавиться, чим може бути корисним. До них, я вважаю, і треба апелювати у своїх розмовах і проханнях.

— У вас була величезна аудиторія в Росії в соціальних мережах. Яку частину цієї аудиторії ви втратили і хто пише вам з Росії?

— Я зробив спеціальний Telegram-канал, який називається Добридень, Доктор. Листи війни. Там близько 70 тисяч підписників уже є, декілька тисяч листів від українців, і дуже багато від росіян. Раджу прочитати — це як база для підручника з психіатрії.

В Instagram у мене було близько шести мільйонів підписників. З них відписався лише один мільйон. Тобто, це десь трохи менш як 20%. Загалом, у мене ж досить специфічна аудиторія. Я збираю батьків, які думають про майбутнє своїх дітей, в кого є логіка і здоровий глузд.

Я бачу, що батьків, які готові відповідати за свої вчинки приблизно 15-20%. Інші роблять так, як їм скаже бабуся. Розумієте, про що я?

За словами Євгена Комаровського, ситуація із розумінням війни в Україні десь така ж — приблизно 80% суспільства готові робити те, що скаже хтось інший. І лише 20% країни розуміють, що ця війна з Україною — реальна трагедія для РФ.

— Комітет із захисту національних інтересів РФ вніс вас в список ворогів Росії. Ви говорили, що для вас це державна нагорода — чому?

— Звісно! По-перше, дуже рідко вдається відчути себе в такій прекрасній компанії. Там у списку дуже багато хороших людей, яких я люблю. По-друге, я в житті не отримував такої кількості привітань.

Доктор Комаровський заявляє: та адреса, куди був посланий рускій карабль має бути офіційно винесена зі списку обсценної лексики.

Війна дуже легко формулює наші слова. Діти навіть знають, куди повинен іти рускій карабль.

— Це дуже цікава тема для лінгвістів. І розбирати ми її будемо ще багато років.

Коли помре Путін?

— Ми постійно чуємо в медіа, що у Путіна рак, Паркінсона та ще купа болячок. Звісно, лікар не може ставити діагноз по фото чи відео, але за тими ознаками, які бачите ви — що з ним не так?

— Якщо чесно, в XXI столітті із розвитком комунікації, лікарі можуть ставити діагнози й по фото та відео. Я особисто проводжу консультації з дітьми у 95% випадків через відеозв’язок.

Звісно, я б дуже хотів всіх втішити та сказати, що він помре найближчими днями. Але це не так. І я наведу зараз дуже показовий приклад. Припустимо, що у вас є дитина — ви не читаєте їй книжок, не спілкуєтеся з нею. Все, що бачить ваша дитина — мультики від ранку і до пізнього вечора.

Дитина обирає один мультик Маша і ведмідь і дивиться лише його, сприймаючи життя так, як воно зображене в цьому мультфільмі. Що за межами цього мультика — дитина не знає, хоча думає навпаки — ніби вона знає все.

І Путін — це людина, в якої, мені здається, немає ніяких важких хвороб. Але важко зберігати нормальний рівень психіки, коли 20 років маєш абсолютну владу.

Яка причина?

Ті, хто спілкується з Путіним, не надають йому правдивої інформації, бо бояться його реакції. Путін сам не працює з інформацією, і приймає лише те, що йому надають. От і виходить, що він сприймає цей світ як та Маша з мультика: з ведмедем поговорити можна, а з іншими діалог якось не складається.

Він людина, яка приймає рішення не оперуючи правдивою інформацією.

Тому, не треба налаштовувати себе, що він помре уже завтра. Звісно, йому можуть допомогти піти на той світ — люди, які зараз втрачають все те, заради чого вони й ввійшли в це оточення. Саме тому зберігається вірогідність внутрішнього перевороту, раптової смерті від інфаркту, підковзнутись та розбити голову у ванній.

Для нас принципово не чекати різкого покращення життя, якщо замість Путіна різко з’явиться якийсь Петін. Наші інтереси, наша готовність захищати свою країну та наш ентузіазм не залежить від стану здоров’я Путіна.

— Якщо Путін раптом і справді помре, ви дійсно вважаєте, що ситуація в Росії ніяк не зміниться?

— Я впевнений, що зміниться, але не хочу, аби ми лише на це розраховували. Кожного разу я, як лікар, призначаю таблетку з розрахунку, що стане легше. Але також я, як лікар, прораховую другий і третій спосіб лікування, якщо така таблетка не допоможе.

— Який діагноз у росіян зараз?

— Такий же, як і у Путіна. Їм створили капсулу з брехливою інформацією. Найгірше те, що значна частина цих людей просто відмовляється сприймати щось відмінне від того, що звикли отримувати завжди. І я можу це зрозуміти, коли мова йде про людей 50-60-ти років.

Але коли це люди у віці 20-40-ка років, які так легко можуть зайти у соціальні мережі, не хочуть сприймати навіть картинку з боку — тій ж російськомовні BBC чи Euronews.

Росіяни схожі на страусів, які засунули голову в пісок, і їм там подобається.

Найголовніше зараз для всіх — знайти собі справу

— Як зараз правильно підтримувати своє фізичне і ментальне здоров’я українцям?

Аби покращити стан пацієнта, лікар повинен нейтралізувати фактор, який створює розлад здоров’я. Але це не в наших силах. Тож ми просто намагаємося побороти симптоми у людей, бо з причиною борються влада та армія.

Відверто кажучи, мені, як і будь-якому чоловіку, простіше піти на передову з автоматом. Бо там є чорне і є біле. Є боротьба з першопричиною хвороби. Тож ментально і психологічно набагато простіше зараз бути на фронті, попри ризики для фізичного твого існування.

Багато іноземних ЗМІ питають мене: чому я не виїхав? І їм важко це зрозуміти. Бо коли місто, в якому ти прожив 60 років руйнують, нищать у тебе на очах — хочеться взяти зброю і йти воювати. Для мене всі ці події — як для людини, яка все життя боролася зі смертю.

Я ніколи не ділив людей на країни, бо я лікар, я давав життя іншим. А зараз мені хочеться ті життя забирати. І це мене лякає, ця ненависть, яка постійно наростає — доктор Комаровський.

Тож, головне зараз для всіх — знайти собі справу. Але найважче — бути зануреним у себе. Якщо ви спокійна людина — шукайте таких самих розсудливих серед інших. Якщо ж ви панікуєте — шукайте тих, хто спокійно та виважено приймає рішення і йдіть за ними.

Що робити: радить Доктор Комаровський

Вам погано після перегляду новинної стрічки? Тоді не дивіться новин.

Зараз важливо проводити якнайбільше часу з дітьми. Деколи здається, що їм простіше, адже вони нічого не розуміють. А насправді — навпаки. Саме тому, що вони не все розуміють, але багато що відчувають, їхній стан може бути в рази гіршим, аніж у дорослих.

Важливо, аби діти не бачили знервованих батьків — тоді вони й самі не будуть нервуватися.

Якщо ви тимчасово покинули Україну з дитиною та знаходитеся в стані стресу, звісно, і ви, і ваша дитина буде тягнутися до своїх — таких же, як ви самі. Ви повинні забрати свою дитину від таких же переляканих дітей, і віддати його до тих дітей, які спокійні. За таких умов дитина прийде в норму.

Жодних таблеток і алкоголю. Все пройде з часом і за умов правильної поведінки.

— А що зараз з Covid-19?

— Зрозуміло, що захворюваність нікуди не зникла. Просто, коли присутні два джерела загрози, обирають одне із них і кидають туди всі сили для боротьби.

— У ваших останніх інтерв’ю, зокрема і в Дмитра Гордона, ви критикували Володимира Зеленського, за якого у 2019 голосували. Всі пам’ятають легендарну фразу: Доктор, ми лохи..

— Виявилось, що ми не лохи. Уявіть, як приємно, зробити вибір, з часом в ньому розчаруватись, але потім зрозуміти — вибір був правильним.

Доктор Комаровський зазначає, що 24 лютого Володимир Зеленський зробив все те, що і повинен був робити народний обранець.

А що про Путіна говорить український співак Андрій Данилко — читай у матеріалі.