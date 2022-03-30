Доктор Комаровский: россиянам нравится зарывать голову в песок подобно страусам

Все украинцы встали по одну сторону баррикад во время войны. Не существует больше разделения на власть и оппозицию, нет гражданских и военных с точки зрения духа — ведь воюют все.

Доктор Комаровский сегодня продолжает лечить людей, помогает волонтёрам и много общается со СМИ.

Евгений Комаровский ставит диагноз россиянам, анализирует состояние здоровья Путина и рассказывает, чем должен заниматься каждый во время войны для сохранения здравого рассудка.

Сколько россиян понимает реальную картину того, что происходит?

— Чем Вы занимаетесь сейчас? Предоставляете ли медицинскую помощь нашим бойцам?

— Я больше помогаю детям, не бойцам. Многих детей я консультирую онлайн. И помогаю волонтёрам в фармакологии: рассказываю, как лекарства нужны, чем их можно заменить. Это из медицинской практики. А ещё пытаюсь общаться с людьми по всему миру.

Часто ко мне обращаются украинцы, живущие за границей — кто-то предлагает помощь, кто-то интересуется, чем может быть полезным. К ним, я считаю, и надо апеллировать в своих разговорах и просьбах.

— У Вас была огромная аудитория в России в социальных сетях. Какую часть этой аудитории Вы потеряли и кто Вам пишет из России?

— Я сделал специальный Telegram-канал который называется Здравствуйте, доктор. Письма войны. Там около 70 тысяч подписчиков уже есть, несколько тысяч от украинцев, и очень много от россиян. Советую прочитать — это как база для учебника по психиатрии.

В Instagram у меня было около шести миллионов подписчиков. Из них отписался только один миллион. То есть, это где-то чуть менее 20%. В целом, у меня ведь достаточно специфическая аудитория. Я собираю родителей, которые думают о будущем своих детей у кого есть логика и здравый смысл.

Я вижу, что родителей, готовых отвечать за свои поступки, приблизительно 15-20%. Остальные делают так, как им скажет бабушка. Понимаете, о чём я?

По словам Евгения Комаровского ситуация с пониманием войны в Украине где-то такая же — приблизительно 80% общества готовы делать то, что скажет кто-то другой. И только 20% страны понимают, что эта война с Украиной — реальная трагедия для РФ.

— Комитет по защите национальных интересов РФ внёс Вас в список врагов России. Вы говорили, что для Вас это государственное награждение — почему?

— Конечно! Во-первых, очень редко удаётся почувствовать себя в такой прекрасной компании. Там в списке очень много хороших людей, которых я люблю. Во-вторых, я в жизни не получал такого количества поздравлений.

Доктор Комаровский заявляет: тот адрес, куда был послан русский корабль, должен быть официально вынесен из списка обсценной лексики.

Война очень легко формулирует наши слова. Дети даже знают, куда должен идти русский корабль.

— Это очень интересная тема для лингвистов. И разбирать мы её будем ещё много лет.

Когда умрёт Путин?

— Мы постоянно слышим в медиа, что у Путина рак, Паркинсона и ещё куча болячек. Конечно, врач не может ставить диагноз по фото или видео, но по тем признакам, что видите Вы — что с ним не так?

— Если честно, в ХХI веке с развитием коммуникации, врачи могут ставить диагнозы и по фото, и видео. Я лично провожу консультации с детьми в 95% случаев через видеосвязь.

Конечно, я бы очень хотел всех утешить и сказать, что он умрёт в ближайшие дни. Но это не так. И я приведу сейчас очень показательный пример. Допустим, у вас есть ребёнок — вы не читаете ей книг, не общаетесь с ней. Всё, что видит ваш ребёнок — мультики с утра и до позднего вечера.

Ребёнок выбирает один мультик Маша и медведь и смотрит только его, воспринимая жизнь так, как оно изображено в этом мультфильме. Что за гранью этого мультика — ребёнок не знает, хотя думает наоборот — будто она знает всё.

И Путин — это человек, у которого, мне кажется, нет никаких серьёзных болезней. Но трудно сохранять нормальное состояние психики, когда 20 лет имеешь абсолютную власть.

Какая причина?

Те, кто общается с Путиным, не предоставляют ему правдивой информации, ведь боятся его реакции. Путин сам не работает с информацией, и принимает только то, что ему предоставляют. Вот и выходит, что он воспринимает этот мир как та Маша из мультика: с медведем поговорить можно, а с другими диалог как-то не складывается.

Он человек, который принимает решение, не оперируя правдивой информацией.

Поэтому не нужно настраивать себя, что он умрёт уже завтра. Конечно, ему могут помочь уйти на тот свет — люди, которые сейчас теряют всё то, ради чего они пришли и вошли в это окружение. Именно поэтому сохраняется вероятность внутреннего переворота, внезапной смерти от инфаркта, поскользнуться и разбить голову в ванной.

Для нас принципиально не ждать резкого улучшения жизни, если вместо Путина резко появится какой-то Петин. Наши интересы, наша готовность защищать свою страну и наш энтузиазм не зависит от состояния здоровья Путина.

— Если Путин вдруг и правда умрёт, Вы правда считаете, что ситуация в России никак не изменится?

— Я уверен, что изменится, но не хочу, чтобы мы только на это рассчитывали. Каждый раз я, как врач, прописываю таблетку с расчётом, что станет лучше. Но также я, как врач, просчитываю второй и третий способ лечения, если такая таблетка не поможет.

— Какой диагноз у россиян сейчас?

— Такой же, как и у Путина. Им создали капсулу со лживой информацией. Самое ужасное то, что значительная часть этих людей просто отказывается принять что-то отличное от того, что привыкли получать всегда. И я могу это понять, когда речь идёт о людях 50-60-ти лет.

Но когда это люди в возрасте 20-40-ка лет, которые так легко могут зайти в социальные сети, не хотят воспринимать даже картинку со стороны — те же русскоязычные ВВС или Euronews.

Россияне похожи на страусов, которые засунули голову в песок и им там нравится.

Самое главное сейчас для всех — найти себе дело

— Как сейчас правильно поддерживать своё физическое и ментальное здоровье украинцам?

— Чтобы улучшить состояние пациента, врач должен нейтрализовать фактор, который создаёт расстройство здоровья. Но это не в наших силах. Поэтому мы просто пытаемся преодолеть симптомы у людей, ведь с причиной борются власть и армия.

Честно говоря, мне, как и любому мужчине, проще пойти на передовую с автоматом. Ведь там есть чёрное и белое. Есть борьба с первопричиной болезни. Так что ментально и психологически намного проще сейчас быть на фронте, несмотря на риски для физического твоего существования.

Много иностранных СМИ спрашивают меня: почему я не выехал? Им трудно это понять. Ведь когда город, в котором ты прожил 60 лет разрушают, уничтожают у тебя на глазах — хочется взять оружие и идти воевать. Для меня все эти события — как для человека, который всю жизнь боролся со смертью.

Я никогда не делил людей на страны, ведь я врач, я давал жизнь другим. А сейчас мне хочется эти жизни забирать. И это меня пугает, эта ненависть, которая постоянно возрастает.

Поэтому главное сейчас для всех — найти себе дело. Ведь труднее всего — быть углублённым в себя. Если вы спокойный человек — ищите таких же рассудительных среди других. Если же вы паникуете — ищите тех, кто спокойно и взвешенно принимает решения и идите за ними.

Что делать: советует Доктор Комаровский

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Сейчас важно проводить как можно больше времени с детьми. Иногда кажется, что им проще, ведь они ничего не понимают. А на самом деле — наоборот. Именно потому, что они не всё понимают, ведь много чего чувствуют, их состояние может быть в разы хуже, чем у взрослых.

Важно, чтобы дети не видели нервных родителей — тогда они и сами не будут нервничать.

Если вы временно покинули Украину с ребёнком и находитесь в состоянии стресса, конечно, и вы, и ваш ребёнок будет тянуться к своим — таким же, как и вы сами. Вы должны забрать своего ребёнка от таких же напуганных детей, и отдать его к тем детям, которые спокойны. В таких условиях ребёнок придёт в норму.

Никаких таблеток и алкоголя. Всё пройдёт со временем и при условиях правильного поведения.

— А что сейчас с COVID-19?

— Понятно, что заболевание никуда не исчезло. Просто когда присутствуют два источника угрозы, выбирают один из них и бросают туда все силы для борьбы.

— В Ваших последних интервью, в частности и у Дмитрия Гордона, Вы критиковали Владимира Зеленского, за которого в 2019 голосовали. Все помнят легендарную фразу: Доктор, мы лохи…

— Оказалось, что мы не лохи. Представьте, как приятно, сделать выбор, со временем в нём разочароваться, но потом понять — выбор был правильным.

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