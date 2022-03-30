Доктор Комаровский: россиянам нравится зарывать голову в песок подобно страусам

Все украинцы встали по одну сторону баррикад во время войны. Не существует больше разделения на власть и оппозицию, нет гражданских и военных с точки зрения духа — ведь воюют все.
Доктор Комаровский сегодня продолжает лечить людей, помогает волонтёрам и много общается со СМИ.
Евгений Комаровский ставит диагноз россиянам, анализирует состояние здоровья Путина и рассказывает, чем должен заниматься каждый во время войны для сохранения здравого рассудка.
— Чем Вы занимаетесь сейчас? Предоставляете ли медицинскую помощь нашим бойцам?
— Я больше помогаю детям, не бойцам. Многих детей я консультирую онлайн. И помогаю волонтёрам в фармакологии: рассказываю, как лекарства нужны, чем их можно заменить. Это из медицинской практики. А ещё пытаюсь общаться с людьми по всему миру.
Часто ко мне обращаются украинцы, живущие за границей — кто-то предлагает помощь, кто-то интересуется, чем может быть полезным. К ним, я считаю, и надо апеллировать в своих разговорах и просьбах.
— У Вас была огромная аудитория в России в социальных сетях. Какую часть этой аудитории Вы потеряли и кто Вам пишет из России?
— Я сделал специальный Telegram-канал который называется Здравствуйте, доктор. Письма войны. Там около 70 тысяч подписчиков уже есть, несколько тысяч от украинцев, и очень много от россиян. Советую прочитать — это как база для учебника по психиатрии.
В Instagram у меня было около шести миллионов подписчиков. Из них отписался только один миллион. То есть, это где-то чуть менее 20%. В целом, у меня ведь достаточно специфическая аудитория. Я собираю родителей, которые думают о будущем своих детей у кого есть логика и здравый смысл.
Я вижу, что родителей, готовых отвечать за свои поступки, приблизительно 15-20%. Остальные делают так, как им скажет бабушка. Понимаете, о чём я?
Я вижу, что родителей, готовых отвечать за свои поступки, приблизительно 15-20%. Остальные делают так, как им скажет бабушка. Понимаете, о чём я?
По словам Евгения Комаровского ситуация с пониманием войны в Украине где-то такая же — приблизительно 80% общества готовы делать то, что скажет кто-то другой. И только 20% страны понимают, что эта война с Украиной — реальная трагедия для РФ.
— Комитет по защите национальных интересов РФ внёс Вас в список врагов России. Вы говорили, что для Вас это государственное награждение — почему?
— Конечно! Во-первых, очень редко удаётся почувствовать себя в такой прекрасной компании. Там в списке очень много хороших людей, которых я люблю. Во-вторых, я в жизни не получал такого количества поздравлений.
Доктор Комаровский заявляет: тот адрес, куда был послан русский корабль, должен быть официально вынесен из списка обсценной лексики.
Война очень легко формулирует наши слова. Дети даже знают, куда должен идти русский корабль.
Война очень легко формулирует наши слова. Дети даже знают, куда должен идти русский корабль.
— Это очень интересная тема для лингвистов. И разбирать мы её будем ещё много лет.
Фото: Instagram
— Мы постоянно слышим в медиа, что у Путина рак, Паркинсона и ещё куча болячек. Конечно, врач не может ставить диагноз по фото или видео, но по тем признакам, что видите Вы — что с ним не так?
— Если честно, в ХХI веке с развитием коммуникации, врачи могут ставить диагнозы и по фото, и видео. Я лично провожу консультации с детьми в 95% случаев через видеосвязь.
Конечно, я бы очень хотел всех утешить и сказать, что он умрёт в ближайшие дни. Но это не так. И я приведу сейчас очень показательный пример. Допустим, у вас есть ребёнок — вы не читаете ей книг, не общаетесь с ней. Всё, что видит ваш ребёнок — мультики с утра и до позднего вечера.
Ребёнок выбирает один мультик Маша и медведь и смотрит только его, воспринимая жизнь так, как оно изображено в этом мультфильме. Что за гранью этого мультика — ребёнок не знает, хотя думает наоборот — будто она знает всё.
И Путин — это человек, у которого, мне кажется, нет никаких серьёзных болезней. Но трудно сохранять нормальное состояние психики, когда 20 лет имеешь абсолютную власть.
Те, кто общается с Путиным, не предоставляют ему правдивой информации, ведь боятся его реакции. Путин сам не работает с информацией, и принимает только то, что ему предоставляют. Вот и выходит, что он воспринимает этот мир как та Маша из мультика: с медведем поговорить можно, а с другими диалог как-то не складывается.
Он человек, который принимает решение, не оперируя правдивой информацией.
Он человек, который принимает решение, не оперируя правдивой информацией.
Поэтому не нужно настраивать себя, что он умрёт уже завтра. Конечно, ему могут помочь уйти на тот свет — люди, которые сейчас теряют всё то, ради чего они пришли и вошли в это окружение. Именно поэтому сохраняется вероятность внутреннего переворота, внезапной смерти от инфаркта, поскользнуться и разбить голову в ванной.
Для нас принципиально не ждать резкого улучшения жизни, если вместо Путина резко появится какой-то Петин. Наши интересы, наша готовность защищать свою страну и наш энтузиазм не зависит от состояния здоровья Путина.
— Если Путин вдруг и правда умрёт, Вы правда считаете, что ситуация в России никак не изменится?
— Я уверен, что изменится, но не хочу, чтобы мы только на это рассчитывали. Каждый раз я, как врач, прописываю таблетку с расчётом, что станет лучше. Но также я, как врач, просчитываю второй и третий способ лечения, если такая таблетка не поможет.
— Какой диагноз у россиян сейчас?
— Такой же, как и у Путина. Им создали капсулу со лживой информацией. Самое ужасное то, что значительная часть этих людей просто отказывается принять что-то отличное от того, что привыкли получать всегда. И я могу это понять, когда речь идёт о людях 50-60-ти лет.
Но когда это люди в возрасте 20-40-ка лет, которые так легко могут зайти в социальные сети, не хотят воспринимать даже картинку со стороны — те же русскоязычные ВВС или Euronews.
Россияне похожи на страусов, которые засунули голову в песок и им там нравится.
Россияне похожи на страусов, которые засунули голову в песок и им там нравится.
Фото: Telegram
Самое главное сейчас для всех — найти себе дело
— Как сейчас правильно поддерживать своё физическое и ментальное здоровье украинцам?
— Чтобы улучшить состояние пациента, врач должен нейтрализовать фактор, который создаёт расстройство здоровья. Но это не в наших силах. Поэтому мы просто пытаемся преодолеть симптомы у людей, ведь с причиной борются власть и армия.
Честно говоря, мне, как и любому мужчине, проще пойти на передовую с автоматом. Ведь там есть чёрное и белое. Есть борьба с первопричиной болезни. Так что ментально и психологически намного проще сейчас быть на фронте, несмотря на риски для физического твоего существования.
Много иностранных СМИ спрашивают меня: почему я не выехал? Им трудно это понять. Ведь когда город, в котором ты прожил 60 лет разрушают, уничтожают у тебя на глазах — хочется взять оружие и идти воевать. Для меня все эти события — как для человека, который всю жизнь боролся со смертью.
Я никогда не делил людей на страны, ведь я врач, я давал жизнь другим. А сейчас мне хочется эти жизни забирать. И это меня пугает, эта ненависть, которая постоянно возрастает.
Я никогда не делил людей на страны, ведь я врач, я давал жизнь другим. А сейчас мне хочется эти жизни забирать. И это меня пугает, эта ненависть, которая постоянно возрастает.
Поэтому главное сейчас для всех — найти себе дело. Ведь труднее всего — быть углублённым в себя. Если вы спокойный человек — ищите таких же рассудительных среди других. Если же вы паникуете — ищите тех, кто спокойно и взвешенно принимает решения и идите за ними.
Фото: Facebook
— А что сейчас с COVID-19?
— Понятно, что заболевание никуда не исчезло. Просто когда присутствуют два источника угрозы, выбирают один из них и бросают туда все силы для борьбы.
— В Ваших последних интервью, в частности и у Дмитрия Гордона, Вы критиковали Владимира Зеленского, за которого в 2019 голосовали. Все помнят легендарную фразу: Доктор, мы лохи…
— Оказалось, что мы не лохи. Представьте, как приятно, сделать выбор, со временем в нём разочароваться, но потом понять — выбор был правильным.
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