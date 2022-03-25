Интервью

Моя мечта — увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Андрей Данилко о Путине, жизни в Киеве и отношениях с Россией

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 марта 2022, 23:51
Андрей Данилко интервью 2021 о войне
Фото: Instagram

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