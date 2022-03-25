Моя мечта — увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Андрей Данилко о Путине, жизни в Киеве и отношениях с Россией

Украинский актер, музыкант, режиссер и продюсер Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, много лет дарит позитив людям и свой талант. Он был популярен как в Украине, так и в России. А сегодня он рассказал о войне между этими двумя народами.

О начале полномасштабной войны

— Как вы пережили 24 февраля?

— Не было страха или паники. Очень хладнокровно пережил. Потому что так надо.

Я проснулся, были звонки. Сначала не поверил, как такое может быть? Был момент напряженности. Потом собрался, приготовил вещи, документы, деньги. У вас у всех должно быть все подготовлено, даже если все спокойно.

Даже в мирное время: аптечка, обезболивающие, бинтик, ватка, какие-то лекарства! Обязательно! Я был собран. Я был один.

Затем ко мне приехал Дима (Волканов — ред.), который играет в нашем коллективе. Он тоже остался один, все другие участники коллектива разъехались. Мы в подъезде были практически одни с охранником.

Я был спокоен. Никакой паники и незнания, что делать — не было. Я не уехал, остался. Многие удивлялись этому. Хотя я думал, а чего вы удивляетесь?

— То есть вы сами не удивились началу войны?

— Нет, я удивляюсь всей этой ситуации. До сих пор не могу понять, как это могло произойти. И мне говорят, что Киев красивый (военный — ред.). Но там стоят ежи противотанковые, я в этом красоты не вижу.

Я собираю старые фотографии Крещатика. В разные периоды он разный. Во время Второй мировой войны там немцы, разрушенные дома. В мирное советское время ездят машины. Потом Майдан там же. И это все на одной улице.

И сегодня из окна я снял: комендантский час, такая тишина, ни одного человека и ясный пустой Крещатик, мягкое солнце и сирена. Эта сирена просто прорезает весь спокойный центр.

— Как изменилась ваша жизнь с 24 февраля?

— Я отвык долго находиться дома: я все время в дорогах. Я мечтал сейчас побыть дома и никуда не ехать. Когда говорят, что надо ехать… Я начинаю вспоминать, каково это — собираться. Главное взять бритву, щетку. Закидываешь вещи в чемодан, собираешься долго. Думая об этом, не хочешь уезжать.

Сейчас день проходит очень быстро. То надо что-то приготовить, то эфиры какие-то, то надо кому-то помочь. И я думаю, как хорошо, что можно перечислить деньги, не выходя из дома, просто через карточку. День пролетает очень быстро. Только встали, попили чай, а уже темно. Вечером посмотрим украинский сериал.

Об отношениях с Россией

— Как вы думаете, когда изменились отношения России и Украины?

— Для меня это произошло — я об этом и раньше говорил, но не понимал так, как сейчас, — в 2007 году на Евровидении. Тот скандал, раскрученный на Первом канале для того, чтобы меня слить и унизить.

Они придумали формулировку, что Сердючка на конкурсе спела “Раша гудбай”. Это был скандал неимоверный.

Я не мог поверить, что из любимца в две секунды я превратился во врага народа. Мне запрещали концерты (в России — ред.). Я понимал, что это все вранье, информационная война. Людей зазомбировали до такой степени, что ко мне подходили и говорили: “Как вы могли? Мы вас так любили”. А этого не было! Но все думали, что я выкручиваюсь. И это состояние меня не оставило.

Уже прошло практически 15 лет, оно меня не оставило.

Этот шок, когда на белое могут сказать черное — и в это все поверят.

— Вы приедете в Россию когда-нибудь?

— Этого я не знаю. Очень сложно ответить на этот вопрос. Должно пройти время. Должны победить Путина. Я желаю, чтобы Россия избавилась от него.

Я вначале по горячке сказал, что пусть Путин, как Гитлер, застрелится. Но это для него слишком большой подарок. Он должен предстать перед судом. Мечтаю увидеть Путина на скамье подсудимых как военного преступника.

О Путине

— Не только вы сейчас сравниваете Путина с Гитлером.

— Мне сегодня понравилось интервью Солонина (писатель — ред.). Он сказал: “Не надо сравнивать Путина с Гитлером, не обижайте Гитлера в этом случае, потому что Гитлер построил отличные дороги, сделал инфраструктуру для своего народа, автобаны”.

А что сделал Путин? Олимпиаду в Сочи, где объекты теперь стоят бесхозные? Построил этот глобализм — в Сочи все испорчено. Я еще застал время, когда Сочи был Сочи, курортный городок, тихенько. А это ужас. Эти объекты, на которых ничего не происходит. Все ради того, чтобы создать впечатление.

То же самое — фото, где он с голым торсом. Все время играет какого-то супермена.

Я помню свои впечатления, когда была его инаугурация. Помните эти кадры? Москва пустая, едут машины Путина, вокруг мотоциклисты, и он едет на инаугурацию. Пафос такой.

— Как бы вы описали Путина?

— Владимир Путин — преступник. Моя мечта включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Как он сидит со своей “шайкой”. И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он советский человек.

Нас воспитывали, что война — это ужас, что это не должно повториться. И как человек, который жил с этим отношением всю жизнь, такое делает! У меня в голове не укладывается! Это какая трансформация должна произойти в голове?

Об разнице русских и украинцев

— В чем разница между русским и украинцем?

— Кардинальная разница в том, что у нас (украинцев — ред.) нет ощущения, что нас можно обидеть или унизить.

Можно заставить, но вообще нельзя меня сделать рабом в глобальном смысле. Вот нельзя. Можно убить! Мы даже соврать можем, но никогда не будем на стороне ситуации или человека, который нас порабощает. Поэтому такое включение людей. Путинская верхушка не учитывала этот момент!

То, что происходило в Украине, — это внутренние конфликты в своей семье. Но когда вламывается с ноги другое государство и бомбит чужую территорию, все объединяются, чтобы сказать: “Что, наших бьют? Ребята, вы с ума сошли?”

Они не ожидали такого поворота, а мы защищаем свою землю. Почему провал? Почему столько смертей? Потому что правда на нашей стороне. Мы ни на кого не нападали!

Другой известный украинский певец, лидер группы Океан Эльзы помогает в разных городах Украины. Святослав Вакарчук в своем интервью рассказал о помощи, мнениях об украинской нации и своей миссии.