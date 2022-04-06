Украина ни в коем случае не должна проиграть. Андрей Шевченко об участии в митингах и поддержке Британии

Андрей Шевченко — самый известный украинский футболист, бывший тренер украинской сборной и возглавлял тренерский штаб итальянского клуба Дженоа.

С первых дней полномасштабного нападения России на Украину он поддерживает наших граждан и обращается к людям со всего мира за помощью.

Андрей Шевченко рассказал, что в первые дни российские военные бомбили рядом с домом его матери. 20 дней мать и сестра футболиста находились в Украине, затем уехали в Италию из-за ухудшения состояния здоровья мамы.

Хотя Андрей за границей, но посещает митинги и собирает помощь.

О поддержке Британии

— Мы видим, как Лондон поддерживает Украину, как Великобритания поддерживает Украину. Много ли людей в Лондоне, которые хотят помогать Украине в эти дни?

— С первых дней и сейчас у нас очень большая поддержка в Британии. И премьер-министр, и правительство сразу одобрили строгие санкции. И была большая помощь нашей армии. Здесь постоянно проходят митинги.

Даже просто в общении все выражают огромную поддержку Украине, восхищаются нашим народом, нашей стойкостью. У меня очень много знакомых, друзей, готовых помогать и помогают.

Об участии в митингах

— Вы часто участвуете в митингах в поддержку Украины. Что за люди приходят на эти митинги?

— Туда приходит очень много людей. Недавно прошел митинг, там было около 20 тысяч человек. По всей Великобритании поддержка очень сильная и на всех уровнях.

Говорят об этом очень много, очень многие наши люди приходят на митинги, многие британцы там выступают.

Ко мне позвонил по телефону журналист из Sky Sports и попросил прийти на прямой эфир, они сделали программу, посвященную событиям в Украине. Это были первые дни. На этой программе они очень много тем затрагивали.

Сегодня у Украины огромная поддержка в мире.

И в первую очередь потому, что все понимают, что сегодня Украина защищает все демократические страны.

Украина не должна упасть, она не должна проиграть. Это сегодня для всех важная позиция. И эту позицию я слышу с экранов телевизоров, выступлений в парламенте, от политиков, на улицах.

Я очень много общаюсь с итальянскими журналистами, вел программу, а недавно ездил в Америку, в ООН, куда меня пригласили на встречу со студентами. На этой встрече также был бывший президент США Билл Клинтон. И он тоже затронул эту тему и очень много уделил ей внимание. Он говорил, что Украина — это важная часть мира.

Еще раз обратим внимание на то, что Украина ни в коем случае не должна проиграть. Мы все должны сделать так, чтобы демократический мир в лице Украины выстоял и победил. Обязательно победил.

О помощи Беженцам в Британии

— Разные известные люди в Британии заявляли о готовности разместить у себя беженцев. Какова информация относительно украинцев, выехавших в Великобританию, в Лондон?

— Был сделан опрос. Более 100 тысяч семей готовы принять украинских беженцев. Единственная проблема в Великобритании — это оформление документов.

Потому что Великобритания ушла из Европейского Союза, а там намного проще.

И, конечно, то, что делают сегодня страны Европейского Союза, особенно наши соседи в лице поляков, румын, а также венгров, итальянцев, немцев, австрийцев, нам очень помогают. Польша, конечно, играет огромную роль в этом.

В Великобритании, чтобы все оформить, нужно подготовить ряд документов и подождать. Поэтому я со своей стороны уже заполнил эти документы, я пригласил две семьи, скорее всего, завтра или послезавтра буду приглашать третью.

Обращение к украинцам

— Что бы вы хотели сказать сейчас, в этот момент Украине, украинцам? Может быть, нашим военным, защищающим нашу страну, президенту?

— В первую очередь, я горжусь, что я украинец. Я горжусь тем, как наши военные с гордостью защищают нашу страну.

Я горжусь нашим президентом, который взял на себя ответственность. Он сплотил всех людей вокруг себя.

И горжусь тем, как мы героически защищаем нашу страну. Я хочу пожелать всем выдержки, стойкости, веры. Мы обязательно победим. Мы должны быть все вместе, мы должны быть едины. И, конечно, Слава Украине!

Также донести россиянам правду пытается известный доктор Комаровский. Раньше его советам следовало много мам как из Украины, так и России. Ранее в своем интервью доктор Комаровский рассказал, чем занимается во время войны.