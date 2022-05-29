Раненых буквально собирают по частям. Валерия Татарчук о нуждах больниц, щедрости украинцев и собственной мотивации

За три месяца войны благотворительный фонд Твоя Опора собрал более 90 миллионов гривен. В первую очередь средства пошли на помощь пострадавшим от войны детям, а также на закрытие потребностей детских учреждений и больниц. Еще в сопартнерстве фонд открыл во Львове приют для внутренних переселенцев и регулярно оказывает гуманитарную помощь украинцам на деоккупированных территориях.
Чем занимался фонд до войны, какие трудности в их работе сегодня и что помогает не терять веру в человечество? Об этом мы поговорили с основательницей Твоей Опоры Валерией Татарчук.
— У нас был опыт во время ковида, когда пришлось кардинально изменить вектор деятельности. Но по сравнению с войной, это были мелочи. Однако именно тогда я поняла, сколь важно работать с командой профессионалов. Нас в фонде всего восемь, но мои девушки — эксперты своего дела, которые, как и все украинцы, работали и под взрывами, и во время воздушных тревог, и находясь на опасных территориях.
Поэтому физическая усталость — это ничто. Другое дело, нам морально тяжело, как и всем.
Поэтому физическая усталость — это ничто. Другое дело, нам морально тяжело, как и всем.
— Мы редко отдыхаем вдвоем с мужем, всегда с сыновьями. А в этот раз решили поехать во Львовскую область без них. Ребята остались с моей матерью. Когда 24 февраля она разбудила меня со словами, что слышала взрывы, я не поверила. Говорю: “Это тебя гул самолета напугал”, на что мама ответила: “Лера, я еще способна отличить”.
Я не могу передать, что почувствовала в момент, когда увидела на Faccebook подтверждение о начале войны.
Тогда когда все ехали подальше от Киевской области, мы возвращались за сыновьями.
Тогда когда все ехали подальше от Киевской области, мы возвращались за сыновьями.
Но сейчас уже все более или менее хорошо. Ребята в безопасности успокоились, и мы все стараемся жить в новой реальности.
— Сначала был всплеск, потом пожертвований действительно стало меньше. Но к помощи присоединились бизнес, международные компании и организации. Регулярно пожертвования мы получаем от британцев, наши соседи поляки очень помогают. Я езжу в Варшаву за гуманитарной помощью, которую, в частности, раздаю в Бучанском районе.
И меня каждый раз трогает до слез, как поляки самоотверженно пытаются помочь.
И меня каждый раз трогает до слез, как поляки самоотверженно пытаются помочь.
Но и украинцы не перестают нас приятно удивлять. Несмотря на сложную ситуацию у них, они продолжают донатить. Например, во время благотворительного концерта группа Океан Эльзы собрала для нашего фонда почти 9 миллионов гривен, и больше всего пожертвований, как показала статистика, было именно от украинцев.
— Самая большая — в медикаментах, они для больниц сейчас как воздух. Мы помогаем как прифронтовым медучреждениям в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях, так и больницам на западной и центральной Украине. Потому что они нуждаются сегодня не меньше из-за большого количества внутриперемещенных лиц. Нагрузки безумны, только Хмельницкая область приняла 200 тысяч переселенцев.
Вторая потребность — в оборудовании, особенно для реанимаций в прифронтовые больницы.
Я знаю, в каком состоянии туда попадают раненые, их буквально собирают по частям. Недавно мне показали фото ребенка.
Я знаю, в каком состоянии туда попадают раненые, их буквально собирают по частям. Недавно мне показали фото ребенка.
Из соображений безопасности я не могу называть имена и фамилии людей, ни сообщить название больнице, где им спасли жизнь.
В результате обстрела ребенку разорвало ногу на части, была травмирована голова. Это чудо, что его вообще удалось спасти.
В результате обстрела ребенку разорвало ногу на части, была травмирована голова. Это чудо, что его вообще удалось спасти.
Сначала его спасали в прифронтовой больнице, затем, когда состояние было стабилизировано, эвакуировали во Львов, а затем за границу на лечение и реабилитацию.
Также у нас много запросов на гуманитарную помощь украинцам с деоккупированных территорий, переселенцев. Это продукты питания, средства гигиены, продовольственные товары. Потому и с такой помощью стараемся поддержать наших людей.
Каждое медучреждение сегодня — потенциальная цель для оккупанта.
Каждое медучреждение сегодня — потенциальная цель для оккупанта.
— Поэтому на операционный стол ложатся исключительно критические дети. Других эвакуируют в более спокойные регионы страны или за границу. Мы не отказываем тем, кто к нам обращается, потому что действительно болезни никуда не деваются. Если у нас есть ресурс, обязательно поможем.
— Самое трудное — давать себе какой-то якорь в будущее. Я человек очень системный и мне в жизни нужны дедлайны. Сейчас я их не вижу. Да, я уверена, что мы победим, но мне нужна точная дата и время. Да я уже устроена.
А сил мне придает тупик. Знаю, это звучит жестко. Но если Господь дал нам эти испытания, мы должны пройти их с достоинством.
А сил мне придает тупик. Знаю, это звучит жестко. Но если Господь дал нам эти испытания, мы должны пройти их с достоинством.
Я сейчас четко отдаю себе отчет, если оставлю все и поеду за границу, где не буду иметь доступ к моей работе, то буду наказывать себя, что имела ресурс, но не сделала ничего. В то же время понимаю, если придет момент, когда моим детям грозит опасность, я возьму их и поплыву за океаны.
— Война показала мощь сектора, благотворителей, волонтеров, общественных организаций и всего украинского народа. Чуть ли не ежедневно в Украине регистрируется более 50 благотворительных организаций. Это очень хорошая тенденция. Люди стремятся помогать.
Однако война накалила и недостатки. Из-за своей непрозрачности сектор теряет также много возможностей.
Взять хотя бы тот факт, что ни одна голливудская звезда не жертвует украинскому фонду напрямую, а делает это через другую международную организацию.
Взять хотя бы тот факт, что ни одна голливудская звезда не жертвует украинскому фонду напрямую, а делает это через другую международную организацию.
В то же время “вылезли” неприятные вещи с мошенничеством, контрабандой, хищением гуманитарки. Но мы можем решить все вопросы, если урегулируем благотворительный сектор в соответствии с европейскими стандартами. Если страна стремится стать частью Европейского Союза, то сектор должен придерживаться этого курса. Поэтому я вижу перспективу развития, но при адекватном самоанализе.
В сознании, что мы не рабы, а свободные люди.
В сознании, что мы не рабы, а свободные люди.
— В умении объединяться в единый организм. В обостренном ощущении правды. Все это о ценностях, которые не понять нашему врагу. Мы уникальны и сейчас стали катализатором перемен во всем мире. Украина больше никогда не будет такой, как была до 24 февраля… Она станет лучше!
Украине помогают люди через границы, а выехавшие не забывают свою Родину. Известный на весь мир хореограф Максим Чмерковский в момент вторжения был в Украине. В своем интервью он рассказал о том, как его семья основала благотворительную организацию и как она работает.