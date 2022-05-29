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Раненых буквально собирают по частям. Валерия Татарчук о нуждах больниц, щедрости украинцев и собственной мотивации

Богдана Макалюк, редактор сайта Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 29 мая 2022, 13:00
Валерія Татарчук інтерв'ю про роботу фонду Твоя Опора під час війни

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