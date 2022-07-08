Уничтоженный поселок Нововоронцовка. Как деоккупированная Херсонщина приходит в себя после “русского мира”

Месяцы жизни под ежедневными обстрелами.

С начала войны поселок Нововоронцовка в Херсонской области постоянно вздрагивает от разрывов российских снарядов.

Еще до февраля здесь жили более 6000 местных, сейчас — чуть больше тысячи.

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Местный рынок и десятки частных домов стоят сожжеными. Несмотря на то, что врага недавно наши Вооруженные силы оттеснили еще дальше, в поселке совсем не спокойно.

Это кассетник нашли на огороде, а это — Грады. Уголка дома нет, ни шифера, ни окон, ни дверей — ничего. Пламя залетело в комнату через окно, — рассказывает местный житель Николай.

О жизни под снарядами и успехах наших военных смотрите в сюжете.

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