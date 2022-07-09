С некоторыми общинами связь полностью отсутствует: какая сейчас ситуация в оккупированном Херсоне

Продолжает взрываться под Херсоном. Мощные звуки раздались около 08.00. Детонация продолжается до сих пор.

Так долго и громко еще не взрывалось. Подтверждено уничтожение военной инфраструктуры россиян. Вероятно, там был большой склад боеприпасов. К счастью, нет подтверждения, что кто-то из местных жителей пострадал, — отметил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Юрий Соболевский о ситуации в Херсоне, помощи людям, которые бегут из области, о том, как живут местные жители на территории оккупированного Херсона, как россияне блокируют финансовую систему Украины и воруют урожай.

Какова она, жизнь в оккупации? Кристина Гавриш собрала жуткие истории пострадавших от оккупантов херсонцев.