Герои среди нас: рыбаки Киевской области привозили продукты в оккупированные села и эвакуировали людей

Киевское водохранилище, или как его еще называют в народе — Киевское море: оно всегда манит горожан на отдых, ближе к солнцу и песку. Оно же стало путём спасения для многих жителей ближайших к водохранилищу деревень — местные рыболовы доставляли еду в те местности, которые были под оккупацией российских военных.

История о человечности во время войны

24 февраля владелец рыболовной базы Замиокулькас проснулся раньше обычного. Константин Головко слышал рев вертолетов. Он еще не знал, чьи они: украинские или русские.

Их было так много: 150 где-то. Один пролетел прямо над головой.

Все они летели по направлению к Киеву. Мужчина сел в авто и ехал прямо за ними — в столице была жена. После отправки женщины в безопасное место, Костя вернулся к своим плавням и собаке.

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— Потому что у меня тут все родное: каждая травинка, каждое дерево и птичка. Я здесь с 2008 года. И ребята мои тоже никуда не собирались убегать — они все смелые.

Это было на правом берегу Киевского моря.

А на левом уже проходили колонны российской военной техники — оккупировали одну деревню за другой, уничтожая все на своем пути.

— Мы наблюдали, как россияне кроют наших военных Градами. А ночью — это вообще было “файер-шоу”, — делится Константин, — до его базы россияне так и не дошли, но села, остававшиеся по ту сторону воды, остались отрезанными от мира.

Герои времени на размышления не имеют

В поселке Страхолесье, что с левой стороны Киевского водохранилища, беременная женщина вот-вот должна была родить. Деревня не была оккупирована — россияне сюда не дошли, — но уехать отсюда было невозможно. Поэтому рыбалки ежедневно приплывали к неприметной бухте вблизи Страхолесья и забирали отсюда всех желающих.

Так было и с Татьяной: рыбаки по воде вывезли женщину на девятом месяце беременности из окруженной оккупантами деревни.

Лед только сошел, а мы плыли 76 километров в час.

Жительница Страхолесья Елена Алиева рассказывает: женщине нужно было делать кесарево сечение.

— Мы надели ей спасательный жилет, хотя все — и она тоже, осознавали: если лодка перевернется или что-нибудь случится — в ледяной воде никто не выживет.

Но женщина вместе с еще несколькими дачницами добрались до пункта назначения, несмотря на лед, холод, опасность и россиян. Таня родила сына, её спутницы — обняли родных в Киеве, а рыбаки-герои начали вывозить людей из оккупированных и отрезанных от мира сел.

Один из рыбаков Андрей Бушуев рассказывает, как это было.

Под прицелами оккупантов они проплывали на бешеной скорости трижды в день: спасли более двух тысяч человек.

Всех этих людей рыбаки привозили к Константину на базу. А тот уже кормил, одевал и автобусом отвозил в Киев. В отрезанные и оккупированные деревни они привозили гуманитарную помощь от волонтеров.

Александр Дворянец — другой рыбак, также вывозивший людей с оккупированных территорий. Говорит, не всем так везло, как им с Андреем. Многих рыбалок россияне брали в плен и бросали в подвалы. Некоторым рыбалкам военные РФ прострелили мотор на лодках, чтобы те не ездили и не помогали людям.

Операция Нептун

Однажды Костя увидел, как из большой воды в его плавни заходили лодки. Рыбаки всегда предупреждали, когда везли людей на Константинову базу. На этот раз все было по-другому.

Мужчина опрокинул бронежилет через окно, чтобы им прикрыться и прицелился из винтовки. На берег высадилось шесть человек — ДРГ, объясняет Константин.

Я знал, что меня расстреляют. Поэтому я выстрелил первым.

Я выпустил две пули, чтобы понять, будут ли в ответ также стрелять. Но услышал с лодок: Паляныця!

Это были свои.

В тот месяц в его базу везли людей со всех сторон: знали, что здесь их точно примут. А уже через неделю Константин сказал местным рыбакам готовить как можно больше лодок. По приказу военных.

— Сказали, что надо будет перекинуть людей. Не сообщали, сколько и куда. Так что я делал свое дело.

Через несколько часов на базу Кости приехали сотни добровольцев: Карпатская Сечь, Азов, Айдар. Всех их нужно было перекинуть во вражеский тыл.

Восемь лодок с украинскими военными двинулись навстречу врагу. Одним из них руководил и Александр Дворянец.

Мы не знали, что нас ждет впереди. Ребята время от времени сжимали в руках автоматы.

Операция прошла успешно — украинские военные ударили оккупантов с тыла.

Боялись, но не отказывались

Рыбаки неохотно вспоминают эти события и говорят — свою роль в этой операции не расценивают как нечто героическое.

А если все будем бояться и сидеть дома? Кто чем мог, тем помог.

И таких историй в нашей Украине множество: полномасштабная война с Россией обнажила не только наше оружие, но и героизм каждого гражданина государства. И каждый из нас просто выполняет свою работу, к примеру как водолазы из Военно-Морских Сил Украины. Ибо каждый защищает родной клочок земли от русского империализма.

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