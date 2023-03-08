Прихистила всіх, хто потребував! Бабуся Марія з Чернігівщини стала справжнім ангелом для волонтерів та біженців

Марія Степанівна зустріла війну у своєму будинку у невеличкому селі Єньково, що на Чернігівщині.

На весь хутір тут всього до десятка мешканців. Тоді ще у лютому пенсіонерка і не здогадувалась, що її хатина стане просто-таки пунктом незламності.

Марія Ковальчук стала справжньою рятівницею волонтерів та людей, які евакуйовувалися. Її будинок став прихистком для всіх, хто цього потребував. Хоча сама бабуся себе героїнею не вважає.

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Я кажу: “Йдемо до хати. Кров можна витерти, головне, аби ви живі залишились”, — розповідає Пані Марія.

Марія Степанівна врятувала двох волонтерів, які потрапили під російський обстріл.

Неймовірну історію про бабусю-рятівницю дивись у відео.

Що з вашим будинком? Бабуся не стримала сліз… Болючу історію сильних людей дивись у нашому матеріалі.

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