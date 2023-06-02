Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області

Купила металошукач та вийшла в поле збирати ворожі міни заради своєї корови. Жителька невеличкого села Степова Долина на Миколаївщині Ганна Пліхчинська вражає своєю сміливістю.

Від початку повномасштабної війни 67-річна жінка залишалася під обстрілами, аби доглядати за господарством. Та коли все-таки вирішила виїхати до Черкащини, забрала з собою і корову Лану.

А повернувшись до повністю розбитого рідного села, взялася за відновлення. І, попри небезпеку, з металошукачем виходить у поля.

Тепер Пані Ганна з пристроєм в руках перевіряє свій чималий город на наявність російських снарядів.

Додому жінка повернулася навесні. Її рідне село й до повномасштабної війни було невеличким, але тепер тут живуть лише дев’ятеро місцевих.

Пані Ганна досконало знає, якими боєприпасами гатили російські окупанти по будинках. Коли вперше вийшла з металошукачем, то знайшла ворожий дрон.

Тепер заради Лани спеціально обстежує поля, перед тим, як випустити тварину на пасовисько.

Заради Ланочки метал шукаю на городі. Така пані вередлива, що сил немає, — говорить пані Ганна жартома.

Залишається бажання й відновити своє обійстя. Окрім корови, жінка завела ще невеличке господарство і навіть встигла вже посіяти городину.

Місцеві сміливістю пані Ганни захоплюються. Однак і самим є чого бажати, зокрема відновлення водопостачання та допомоги з відбудовою. Адже кожен будинок в населеному пункті понівечено обстрілами.

Наприклад, пані Ганна живе у найбільш вцілілій кімнаті. Жінка мріє встановити нові вікна, але коштів на їхню заміну не вистачає.

Діти та онуки Ганни зараз живуть у Миколаєві. Як почули, що жінка сама шукає у полях уламки від російських снарядів, дуже занепокоїлись. Кличуть приїхати до себе, але вона навідріз відмовляється. Більше з рідного села жінка їхати нікуди не хоче і щодня молиться за наших захисників.

Та не всім вдається врятувати тих, про кого піклуєшся найбільше. Так Павло з Бахмута до останнього сподівався зберегти життя своїх корів. Читай неймовірну історію фермера з Донеччини, який на війні втратив усе.

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