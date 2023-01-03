Коровы меня выкормят, вылечат и построят: невероятная история фермера из Донбасса, потерявшего на войне все

Под обстрелами он развозил людям молоко и до последнего верил, что сможет спасти своих коров. Фермер Павел Товт стал героем не только нашего рассказа, но и героем для Бахмута и его родного Донбасса. Теперь он находится в Днепре со своими двумя котами, которых удалось вывезти из дома.

Но мечтает вернуться к своим коровам, которых летом 2022 года было девять голов.

О жизни под обстрелами и как коровы дважды спасали его жизнь, Павел рассказывал Суспільному.

Сейчас также смотрят

— На обеденной дойке вышли доить. Что-то прилетело, но я дою дальше. Домой возвращаемся, а там — осколки, все побито, велосипед, машина, куры побиты.

Кур собрал в ведро граблями, похоронил под деревом. Коровы меня спасли, — рассказывает Павел.

Он признается, что хотел оставаться в Бахмуте и дальше, но очень боялся за своих коров. Поэтому в середине сентября вся эта процессия из Павла и его воспитанниц двинулась в соседнюю Богдановку — шли так пять часов.

— Пример воспитанности моих коров, что они 12 км следовали за мной. Я их сам вел. Это не просто так, — говорит мужчина.

В Богдановке условий содержания для его коров не было. И мужчина, разбитый войной и личным горем, плакал: вынужден был сдать коров.

Я сдал их. Мне очень жаль, стыдно перед коровами. Я плакал.

В октябре Павел выехал в Днепр, находится там до сих пор: работает в садовом центре. И все еще он скорбит за своим любимым делом, за коровами и родным городом: мечтает вернуться назад и продолжить все незаконченное из-за войны.

— Если дом останется, в любом случае буду возвращаться в Бахмут. Там сразу — первая корова, где первая — там и вторая, где вторая — там и телята.

А коровы меня выкормят. Как мать говорила — и вылечат, и построят, — заключает Павел.

Терять самое ценное — вот чему научились наши люди. Потому что россияне стремятся забрать самое ценное для каждого украинца. Одними из таких стала семья, которая выращивала цветы в Херсонской области, а теперь на месте клумб и оранжереи видит российские снаряды.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!