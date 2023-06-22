Больница стала легендой из-за количества страданий. Как Тростянец приходит в себя после вражеского вторжения

В Сумской области россияне за время вторжения больше всего разрушили города Тростянец и Ахтырку. Также пострадали пограничные общины. В селе Солдатском разрушили школу, элеватор, чуть не уничтожили библиотеку, частные дома.

В самом Тростянце, кроме центра, пострадала больница, в которую прямой наводкой стрелял танк.

Больница Тростянца уже стала легендой из-за количества страданий и способности восстановиться. В марте россияне ударили по ней прямой наводкой из танка. В общей сложности попали сюда 38 раз. Ущерб оценили в 50 миллионов гривен.

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Сейчас хирургическое отделение ремонтируют, завезли оборудование, на крышах установили солнечные батареи.

— Мы написали в прошлом году более 500 писем. 130 организаций и субъектов разных, физических или юридических лиц, приняли участие в той или иной помощи. Кто-то привез лекарства, кто-то — койки для больницы, а кто-то привез скорую помощь, — рассказывает городской голова Тростянца Юрий Бова.

Деньги на восстановление преимущественно дают наши и зарубежные благотворители. В селе Солдатском около границы на нидерландские деньги перекрывают крышу школы.

Благотворители вставили окна, лежит кирпич от Тростянца. Но нужны деньги, чтобы заплатить рабочим. Больше о ситуации в Тростянце — смотри в сюжете.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как аграрии в Сумской области завершают посевной сезон.

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