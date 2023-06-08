Стертий у пил Тростянець зараз повстає, як фенікс із попелу — репортаж

Тростянець — один із шести українських населених пунктів, який комплексно відбудовуватиме держава. Росіяни зруйнували його майже вщент. За мінімальними підрахунками, збитки оцінюють у 100 мільйонів доларів.

Люди втратили майно, а підприємства переживають довгий простій. Роботи координуватиме Мінінфраструктури та Агентство відновлення, однак зараз там лише збирають проекти, а саме місто та область готують усі необхідні документи й базу для початку робіт.

Привокзальна площа Тростянця, без перебільшення, була однією з найкрасивіших в області. Тут скрізь були маленькі магазинчики, вирувало життя. З березня минулого року, фактично, тут усе потрощене. Нині працюють лише дві крамниці.

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Ми як зайшли, страшно, що робилося! Все було зруйноване, тут ні даху, нічого не було. І автографи вони нам залишили, фашисти. Більше нічого не скажеш, — каже продавчиня Анна Толочко.

Але решту закладів доведеться зносити. Незрозуміло, що робити із багатоповерхівкою навпроти. Нині там аж один мешканець, адже будинок непридатний для проживання. І саме місто з відбудовою точно не впорається, каже його очільник, бо загалом пошкоджено 1,5 тисячі об’єктів.

Молоді архітекторки Ірина Заулична з Івано-Франківська й Анфіса Кайда з Бердянська розробили концепцію нового міста. Дізнайся про неї більше — у сюжеті.

Читати на тему Щоб ні копійки не пішло наліво! Відтепер можна стежити за відбудовою потрощених будинків у смартфоні Дивись репортаж про платформу для відстежування відбудови України онлайн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про село Петрушки, що пережило окупацію росіян.

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