Україна

Стертий у пил Тростянець зараз повстає, як фенікс із попелу — репортаж

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 08 Червня 2023, 21:00

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