Розстріляні росіянами автівки й досі стоять тут! Історія села на Київщині, яке стало свідком гарячих боїв

Минув більш ніж рік, як Київщину деокупували, та відгомін пережитого і досі можна побачити у селах, які відчули гарячу фазу війни.

Село Петрушки рідко фігурувало в новинах, та ще в березні минулого року воно було фактично на лінії зіткнення, під постійним ворожим вогнем.

А тамтешні тероборонівці стали свідками жорстокості росіян на Житомирській трасі, коли окупанти розстрілювали всі автівки цивільних.

Петрушки. Село із такою милозвучною назвою усього за 20 хвилин їзди від Києва по трасі у бік Житомира. Бойові дії безпосередньо тут у березні минулого року не велися. Та це була так звана “сіра зона”. Над головами свистіли снаряди, а з боку росіян часто і прилітало.

Вони (росіяни — ред.) щодня піддавалися вогневому ураженню наших Збройних сил, а у відповідь хаотично обстрілювали все навколо.

Вони виходили на край лісу, виїжджав БТР, покривав село мінометами, — розповідає староста села Олександр Сумин.

Тут, біля Петрушок, правозахисники збирають деталі щодо місця масових розстрілів російськими солдатами цивільних автівок. Більшість з них і досі тут стоять згорілі.

Тому після побаченого всі місцеві сподіваються, що російських окупантів наздожене не лише карма, а й справедливе покарання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 16 ворожих атак, які окупанти нанесли по Україні.

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