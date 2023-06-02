Расстрелянные россиянами авто до сих пор стоят здесь! История села в Киевской области, которое стало свидетелем горячих боев

Прошло более года, как Киевскую область деоккупировали, но отголоски пережитого до сих пор можно увидеть в селах, которые почувствовали горячую фазу войны.

Село Петрушки редко фигурировало в новостях, но еще в марте прошлого года оно было фактически на линии столкновения, под постоянным вражеским огнем. А тамошние терроборонцы стали свидетелями жестокости россиян на Житомирской трассе, когда оккупанты расстреливали все машины гражданских.

Петрушки. Село с таким благозвучным названием всего в 20 минутах езды от Киева по трассе в сторону Житомира. Боевые действия прямо здесь в марте прошлого года не велись. Но это была так называемая “серая зона”. Над головами свистели снаряды, а со стороны россиян часто и прилетало.

Они (россияне — ред.) каждый день подвергались огневому поражению от наших Вооруженных сил, а в ответ хаотично обстреливали все вокруг.

Они выходили на край леса, приезжал БТР, покрывал село минометами, — рассказывает староста села Александр Сумин.

Здесь, возле Петрушек, правозащитники собирают детали относительно места массовых расстрелов российскими солдатами гражданских автомобилей. Большинство из них до сих пор здесь стоят сгоревшие.

Поэтому после увиденного все местные жители надеются, что российских оккупантов настигнет не только карма, но и справедливое наказание.

Напомним, ранее мы рассказывали о 16 вражеских атаках, которые оккупанты нанесли по Украине.

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