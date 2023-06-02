Украина

Расстрелянные россиянами авто до сих пор стоят здесь! История села в Киевской области, которое стало свидетелем горячих боев

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 02 июня 2023, 07:00

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Военная техника окупантов в соборе? Карта боевых действий в Украине 2 июня в режиме онлайн
0:05:16
Реабілітаційний центр RECOVERY
Шаг за шагом и заново будет ходить! Качественная реабилитационная помощь в винницком центре RECOVERY
0:00:52
Скільки дітей загинуло
Их уже никто не вернет родителям… Сколько детей погибло в Украине после начала полномасштабной войны
0:05:12
Удар по медзакладу Дніпра: історії поранених
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