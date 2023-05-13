Усе необхідне та навіть більше, ще й у цілковитій безпеці! Як працює бомбосховище від UNICEF у дитсадку на Київщині

За цей рік росіяни пошкодили понад 3000 українських шкіл та дитсадків, а вцілілі навчальні заклади можуть працювати лише за наявності укриття. Таких в Україні нині менш як 60%.
Дитячий фонд UNICEF з Євросоюзом зараз допомагають облаштовувати освітянські бомбосховища. У селищі Димер на Київщині у дитсадку малеча може довго пересиджувати повітряні тривоги, адже там є спеціальна вентиляція, санвузли та система аварійного живлення.
Садочок у Димері відновив роботу менш як за два місяці після деокупації. Зараз садочок завантажений майже так само, як і до повномасштабної війни — у закладі 225 дітей.
Дитячий садок єдиний у громаді, тому батьки приводять сюди дітей і з сусідніх сіл. Директорка садочка каже, якби у закладі не було укриття, він не працював би.
Дитячий садок єдиний у громаді, тому батьки приводять сюди дітей і з сусідніх сіл. Директорка садочка каже, якби у закладі не було укриття, він не працював би.
Колишній підвал садочка перетворили на велике укриття, яке нагадує окремий підземний поверх. Ремонт обійшовся майже у 4 млн грн. Закордонні донори облаштували подібні укриття ще у трьох навчальних закладах Димерської ОТГ.
Укриття зроблено за всіма умовами. У ньому є ігрова зона, ліжка, окрема система вентиляції та опалення, гаряча та холодна вода, система її очищення, є навіть резервне живлення від сонячних панелей та куточок пожежної безпеки.
Частину свого бомбосховища садочок надає також сусідньому ліцею. Завдяки цьому школярі навчаються офлайн.
Частину свого бомбосховища садочок надає також сусідньому ліцею. Завдяки цьому школярі навчаються офлайн.
Батьки дітей тішаться, що садочок працює, а діти перебувають у безпеці. Фахівці UNICEF наголошують, що жодна дитина не має залишатися без освіти через війну. Важливо, щоб учні якомога швидше поверталися до навчання.
Зараз багато школярів та дітей у садочках під час повітряної тривоги спускаються в укриття. Раніше ми розповідали, що покласти дитині в рюкзак для укриття.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!