Усе необхідне та навіть більше, ще й у цілковитій безпеці! Як працює бомбосховище від UNICEF у дитсадку на Київщині

За цей рік росіяни пошкодили понад 3000 українських шкіл та дитсадків, а вцілілі навчальні заклади можуть працювати лише за наявності укриття. Таких в Україні нині менш як 60%.

Дитячий фонд UNICEF з Євросоюзом зараз допомагають облаштовувати освітянські бомбосховища. У селищі Димер на Київщині у дитсадку малеча може довго пересиджувати повітряні тривоги, адже там є спеціальна вентиляція, санвузли та система аварійного живлення.

Садочок у Димері відновив роботу менш як за два місяці після деокупації. Зараз садочок завантажений майже так само, як і до повномасштабної війни — у закладі 225 дітей.

Дитячий садок єдиний у громаді, тому батьки приводять сюди дітей і з сусідніх сіл. Директорка садочка каже, якби у закладі не було укриття, він не працював би.

Унікальне бомбосховище у дитсадку Димера

Колишній підвал садочка перетворили на велике укриття, яке нагадує окремий підземний поверх. Ремонт обійшовся майже у 4 млн грн. Закордонні донори облаштували подібні укриття ще у трьох навчальних закладах Димерської ОТГ.

Укриття зроблено за всіма умовами. У ньому є ігрова зона, ліжка, окрема система вентиляції та опалення, гаряча та холодна вода, система її очищення, є навіть резервне живлення від сонячних панелей та куточок пожежної безпеки.

Частину свого бомбосховища садочок надає також сусідньому ліцею. Завдяки цьому школярі навчаються офлайн.

Батьки дітей тішаться, що садочок працює, а діти перебувають у безпеці. Фахівці UNICEF наголошують, що жодна дитина не має залишатися без освіти через війну. Важливо, щоб учні якомога швидше поверталися до навчання.

Зараз багато школярів та дітей у садочках під час повітряної тривоги спускаються в укриття. Раніше ми розповідали, що покласти дитині в рюкзак для укриття.

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