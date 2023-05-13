Все необходимое и даже больше, еще и в полной безопасности! Как работает бомбоубежище от UNICEF в детском саду в Киевской области

За этот год россияне повредили более 3000 украинских школ и детсадов, а уцелевшие учебные заведения могут работать только при наличии укрытия. Таких в Украине сейчас менее 60%.
Детский фонд UNICEF с Евросоюзом сейчас помогают обустраивать образовательные бомбоубежища. В поселке Дымер в Киевской области в детском саду малыши могут долго пересиживать воздушные тревоги, ведь там есть специальная вентиляция, санузлы и система аварийного питания.
Садик в Дымере возобновил работу менее чем через два месяца после деоккупации. Сейчас сад загружен почти так же, как и до полномасштабной войны — в заведении 225 детей.
Детский сад единственный в общине, поэтому родители приводят сюда детей и из соседних сел. Директор садика говорит, если бы в заведении не было укрытия, оно не работало бы.
Детский сад единственный в общине, поэтому родители приводят сюда детей и из соседних сел. Директор садика говорит, если бы в заведении не было укрытия, оно не работало бы.
Бывший подвал садика превратили в большое укрытие, напоминающее отдельный подземный этаж. Ремонт обошелся почти в 4 млн грн. Зарубежные доноры обустроили подобные укрытия еще в трех учебных заведениях Дымерской ОТГ.
Укрытие сделано по всем условиям. В нем есть игровая зона, кровати, отдельная система вентиляции и отопления, горячая и холодная вода, система ее очистки, есть резервное питание от солнечных панелей и уголок пожарной безопасности.
Часть своего бомбоубежища садик также предоставляет соседнему лицею. Благодаря этому школьники учатся офлайн.
Часть своего бомбоубежища садик также предоставляет соседнему лицею. Благодаря этому школьники учатся офлайн.
Родители детей радуются, что сад работает, а дети находятся в безопасности. Специалисты UNICEF отмечают, что ни один ребенок не должен оставаться без образования из-за войны. Важно, чтобы ученики как можно скорее возвращались к учебе.
Сейчас многие школьники и дети в садах во время воздушной тревоги спускаются в укрытие. Ранее мы рассказывали, что положить ребенку в рюкзак для укрытия.
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