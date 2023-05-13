Все необходимое и даже больше, еще и в полной безопасности! Как работает бомбоубежище от UNICEF в детском саду в Киевской области

За этот год россияне повредили более 3000 украинских школ и детсадов, а уцелевшие учебные заведения могут работать только при наличии укрытия. Таких в Украине сейчас менее 60%.

Детский фонд UNICEF с Евросоюзом сейчас помогают обустраивать образовательные бомбоубежища. В поселке Дымер в Киевской области в детском саду малыши могут долго пересиживать воздушные тревоги, ведь там есть специальная вентиляция, санузлы и система аварийного питания.

Садик в Дымере возобновил работу менее чем через два месяца после деоккупации. Сейчас сад загружен почти так же, как и до полномасштабной войны — в заведении 225 детей.

Детский сад единственный в общине, поэтому родители приводят сюда детей и из соседних сел. Директор садика говорит, если бы в заведении не было укрытия, оно не работало бы.

Уникальное бомбоубежище в детском саду Дымера

Бывший подвал садика превратили в большое укрытие, напоминающее отдельный подземный этаж. Ремонт обошелся почти в 4 млн грн. Зарубежные доноры обустроили подобные укрытия еще в трех учебных заведениях Дымерской ОТГ.

Укрытие сделано по всем условиям. В нем есть игровая зона, кровати, отдельная система вентиляции и отопления, горячая и холодная вода, система ее очистки, есть резервное питание от солнечных панелей и уголок пожарной безопасности.

Часть своего бомбоубежища садик также предоставляет соседнему лицею. Благодаря этому школьники учатся офлайн.

Родители детей радуются, что сад работает, а дети находятся в безопасности. Специалисты UNICEF отмечают, что ни один ребенок не должен оставаться без образования из-за войны. Важно, чтобы ученики как можно скорее возвращались к учебе.

Сейчас многие школьники и дети в садах во время воздушной тревоги спускаются в укрытие. Ранее мы рассказывали, что положить ребенку в рюкзак для укрытия.

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