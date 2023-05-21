Щоб ні копійки не пішло наліво! Відтепер можна стежити за відбудовою потрощених будинків у смартфоні

На Київщині розпочали відновлювати зруйновані будинки за кошти, зібрані на платформі UNITED24.

Благодійники з усього світу можуть не лише підтримувати українців фінансово, а й стежити за використанням коштів. На кожному об’єкті встановлені відеокамери.

Вони в режимі реального часу фіксують, як просувається будівництво. Загалом цього року на Київщині планують відновити 18 багатоквартирних будинків. Відтак додому зможуть повернутися 4000 українців.

На це скерують 800 млн грн. А щоб ні копійки не пішло наліво — увесь контроль (як фінансовий, так і технічний) здійснюватиме програма розвитку ООН.

Марія Василівна добре пам’ятає, як у перші дні повномасштабного вторгнення в її будинку вікна вибило ударною хвилею. 25 квартир і дах згоріли дощенту.

Вона вийшла надвір, побачила танки — російські. Що вони розстрілюватимуть мирні будинки — вона й подумати не могла. Помилялась.

Я підійшла до будинку і в цей момент стріляє! Коли вже другий вистріл був, воно почало горіти, — розповідає жінка.

Хтось відзняв на телефон ці перші хвилини. Вогонь перекидався з квартири у квартиру. Гасити було нікому. Горіло всю ніч. Люди, на щастя, не постраждали — ховались у підвалах.

Але сьогодні в них з’явилась надія. Постраждалий будинок відбудують, причому ще до зими. Усе на гроші благодійників, зібрані ініціативою United24.

Як просувається будівництво — кожен може стежити онлайн на сайті платформи United24.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у США вперше санкціювали передачу конфіскованих активів росіян Україні.

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