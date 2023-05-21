Україна

Щоб ні копійки не пішло наліво! Відтепер можна стежити за відбудовою потрощених будинків у смартфоні

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 21 Травня 2023, 21:00

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