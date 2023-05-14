Перший у світі “тіндер” для дизайнерів! Українська студія створила додаток для твого ремонту

Львів’яни розробили застосунок, який допомагає дизайнерам інтер’єрів та замовникам швидко знаходити одне одного. ProRapp дає можливість людям, які хочуть почати ремонт, не витрачати зайвий час на комунікацію з тими, хто їм не підходить.

На сьогодні в застосунку є дві ролі – дизайнер та замовник. Команда ProRapp хоче піти далі та об’єднати всіх, хто залучений у процес ремонту. Усе для того, щоб створити безпечне та інформаційно корисне середовище для архітекторів, дизайнерів, декораторів, замовників проектів, виробників, продавців та виконробів.

Ми впевнені, що Україна переможе. Енергійні, молоді, ми віримо у нашу перемогу, у наше майбутнє саме у цій країні, тому вирішили не відкладати на потім, — розповідає власниця квартири Наталія Приплесь.

Розпочати ремонт мрії у власній квартирі сім’я Приплесь наважилась через рік після повномасштабного вторгнення. Молода сім’я звернулась до команди мережі дизайн студій.

Компанія на ринку вже 10 років і проаналізувавши всі труднощі, які виникають у замовника та дизайнера на етапі пошуку один одного, вирішили розробити мобільний застосунок. Його безкоштовно можна завантажити на AppStore. Він простий у користуванні.

Розробники кажуть, аналогів у світі немає, тож розраховують, що він стане популярним не лише в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дизайнерку Валерію Гузему, яка дала інтерв’ю про відновлення українського бізнесу.

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