Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Київі з’явились нові трамваї

Попри повномасштабну війну українська машинобудівна галузь продовжує працювати та виробляти власний комунальний транспорт. А оновлення парку автобусів, тролейбусів і трамваїв вже традиційно потребують усі наші міста.

Столиця не виняток, адже тут найбільший пасажиропотік. Вагому частку громадського транспорту у Києві завжди складали білоруські автобуси, та трамваї із європейських країн.

Українські виробники зазвичай залишалися поза увагою. Та схоже ситуація почала змінюватися. Нові трамваї із футуристичним дизайном вироблені у Дніпрі вже курсують на кількох маршрутах лівого берега столиці.

Водій трамвая Микола Кацалап починав возити пасажирів на старенькому Т-3, а нині вправно керує найсучаснішим українським трамваєм і називає головні переваги. Окрім оновленого дизайну — це просторий салон на 260 пасажирів, клімат контроль, кнопки зупинки й зарядки для гаджетів. А ще вони споживають на 40% менше електроенергії.

Камери відеоспостереження: ми все бачимо що знаходиться по салону, за салоном, ззовні. Кількість дверей збільшена для швидкості висадки-посадки пасажирів.

У планах столичної влади замовити ще кілька десятків саме українських трамваїв.

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