Новый дизайн, просторный салон, климат-контроль и зарядки для гаджетов: где в Киеве появились новые трамваи

Несмотря на полномасштабную войну, украинская машиностроительная отрасль продолжает работать и производить собственный коммунальный транспорт. А обновление парка автобусов, троллейбусов и трамваев уже традиционно нужно во всех наших городах.

Столица — не исключение, ведь здесь самый большой пассажиропоток. Весомую долю общественного транспорта в Киеве всегда составляли белорусские автобусы и трамваи из европейских стран.

Украинские производители обычно оставались без внимания. Но, похоже, ситуация начала меняться. Новые трамваи с футуристическим дизайном, произведенные в Днепре, уже курсируют на нескольких маршрутах левого берега столицы.

Водитель трамвая Николай Кацалап начинал возить пассажиров на стареньком Т-3, а сейчас умело управляет самым современным украинским трамваем и называет главные преимущества. Помимо обновленного дизайна – это просторный салон на 260 пассажиров, климат контроль, кнопки остановки и зарядки для гаджетов. А еще они потребляют на 40% меньше электроэнергии.

Камеры видеонаблюдения: мы все видим что находится по салону, за салоном, снаружи. Количество дверей увеличено для скорости высадки-посадки пассажиров.

В планах столичных властей заказать еще несколько десятков именно украинских трамваев.

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