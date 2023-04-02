Новые транспортные средства: в Украине утвердили электросамокаты и моноколеса

Электросамокаты можно встретить на улицах почти в каждом городе Украины, не менее популярны и моноколеса. Люди выбирают их как альтернативный способ передвижения, не требующий лишних усилий.

Однако их актуальность не очень нравилась пешеходам, которые беспокоились за свою безопасность. Ведь раньше электросамокаты не были указаны как полноценные транспортные средства, поэтому люди передвигались на них преимущественно по тротуарам.

Президент Владимир Зеленский подписал новый закон, согласно которому электросамокаты и моноколеса признают в Украине транспортными средствами. Его детали объяснил координатор ГО U-Cycle Богдан Лепявко, специализирующийся на велосипедной инфраструктуре в украинских городах.

Сейчас также смотрят

Что значит этот закон

Электросамокаты и моноколеса признали законодательно транспортными средствами. В принятом законе их разделили на две категории:

легкое персональное электрическое транспортное средство : электродвигатель – до 1000 Вт; максимальная конструктивная скорость – до 25 км/ч;

: электродвигатель – до 1000 Вт; максимальная конструктивная скорость – до 25 км/ч; низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: мощность двигателя – более 1000 Вт, максимальная конструктивная скорость – до 50 км/ч, масса – не более 600 кг (подобные средства передвижения с возможной скоростью свыше 50 км/ч по закону считаются мотоциклами).

Принятие этого закона является первым шагом к изменению ПДД. То есть, чтобы урегулировать использование такого транспорта, будет действовать запрет движения по тротуарам.

Однако как отмечает Богдан Лепявко, правила о том, где именно можно ездить на электросамокатах и ​​моноколесах, пока не решено. Не понятно, можно ли выезжать на проезжую часть, или дальше продолжать передвигаться по тротуарам или велодорожкам.

Также эксперт отмечал, что для эффективности такие правила нужно начинать вводить постепенно, то есть на уровне городов, а не сразу по всей стране. Могут сделать какие-то исключения, например движение тротуарами с дополнительным ограничением скорости.

— Это европейский подход, и он развязывает руки транспортным планировщикам: разрешает определенные виды транспорта, регулировать их скорость на конкретных улицах, – писал Богдан Лепявко.

Но правила дорожного движения чаще всего нарушают водители автомобильных транспортов. Окна ранее помогли разобраться и рассказали 5 способов, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД.