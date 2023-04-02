Нові транспортні засоби: в Україні затвердили електросамокати та моноколеса

Електросамокати можна зустріти на вулицях чи не в кожному місті України, не менш популярні й моноколеса. Люди обирають їх як альтернативний спосіб пересування, який не потребує зайвих зусиль.

Проте їх актуальність не дуже подобалась пішоходам, які переймались за свою безпеку. Адже раніше електросамокати не були зазначені як повноцінні траспортні засоби, тому люди пересувались ними переважно по тротуарах.

Натомість Президент Володимир Зеленський підписав новий закон, за яким електросамокати та моноколеса визнають в Україні транспортними засобами. Його деталі пояснив координатор ГО U-Cycle Богдан Лепявко, який спеціалізується на велосипедній інфраструктурі в українських містах.

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Що означає цей закон

Електросамокати та моноколеса визнали законодавчо траспортними засобами. У прийнятому законі їх поділили на дві категорії:

легкий персональний електричний транспортний засіб : електродвигун – до 1000 Вт; максимальна конструктивна швидкість – до 25 км/год;

: електродвигун – до 1000 Вт; максимальна конструктивна швидкість – до 25 км/год; низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб : потужність двигуна – понад 1000 Вт, максимальна конструктивна швидкість – до 50 км/год, маса – не більше 600 кг (подібні засоби пересування з можливою швидкістю понад 50 км/год згідно із законом вважаються мотоциклами).

Ухвалення цього закону є першим кроком до зміни правил дорожнього руху. Тобто, щоб врегулювати використання такого транспорту, діятиме заборона руху по тротуарах.

Проте, як зазначає Богдан Лепявко, правила про те, де саме можна їздити на електросамокатах та моноколесах, поки що не вирішене. Не зрозуміло, чи можна виїжджати на проїжджу частину, чи далі продовжувати пересуватись по тротуарах або ж велодоріжках.

Також експерт зазначав, що для ефективності такі правила потрібно починати вводити поступово, тобто на рівні міст, а не одразу по всій країні. Можуть зробити якісь винятки, наприклад, рух тротуарами з додатковим обмеженням швидкості.

– Це європейський підхід, і він розв’язує руки транспортним планувальникам: дозволяє певні види транспорту, регулювати їхню швидкість на конкретних вулицях, – писав Богдан Лепявко.

Та правила дорожнього руху найчастіше все ж порушують водії автомобільних транспортів. Вікна раніше допомогли розібратись та розповіли 5 способів, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР.