Порушникам ПДР приготуватися! Відеофіксація на дорогах знову працює

Вже відсьогодні, 16 травня, у більшості міст відновлюють роботу камер відеофіксації порушень на дорозі.

Знову штрафуватимуть за перевищення швидкості у столиці та на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, на Закарпатті, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Полтавській та Рівненській областях і відповідно у цих обласних центрах. Загалом запрацюють 128 камер.

Про роботу камер відеофіксації

Перший заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів більше про роботу відеофіксації.

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Чоловік повідомив, що раніше камери могли працювати, але не фіксували правопорушення. Відтепер фіксація відбуватиметься й інформація про правопорушення буде занесена до бази даних.

— Ми не запускаємо всі камери, їх було понад 270. Наразі ми відновлюємо роботу того переліку камер, які безпечно відновити та технічно можна це зробити.

Про захист даних

Система автоматичної фіксації й дані, що передаються, мають один з найвищих рівнів захисту в нашій державі, каже Білошицький, тож хвилюватися через російські хакерські атаки не варто.

Це не є камери спостереження, які фіксують всі дані. Вони фіксують тільки правопорушення, що відбуваються на дорозі.

Також заступник керівника департаменту патрульної поліції повідомив, що кількість камер буде поступово збільшуватися. Але враховуватимуться багато факторів, насамперед, чи безпечно це робити.

Про ДТП

Білошицький розповідає, що кількість ДТП із загиблими та потерпілими зменшилася від початку повномасштабного вторгнення, проте це також пов’язано зі зменшенням кількості транспорту на дорогах.

Однією з причин цього став дефіцит палива. Раніше перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, коли в столиці з’явиться пальне.