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Порушникам ПДР приготуватися! Відеофіксація на дорогах знову працює

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Травня 2022, 11:00

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