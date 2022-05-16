Lifestyle

Нарушителям ПДД приготовиться! Видеофиксация на дорогах снова работает

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 мая 2022, 11:00

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Камери відеофіксації знову працюють з 16 травня

Нарушителям ПДД приготовиться! Видеофиксация на дорогах снова работает
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