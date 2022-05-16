Нарушителям ПДД приготовиться! Видеофиксация на дорогах снова работает

Уже с сегодняшнего дня, 16 мая, в большинстве городов возобновляют работу камер видеофиксации нарушений на дороге.

Снова будут штрафовать за превышение скорости в столице и Киевской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областях и, соответственно, в этих областных центрах. В общей сложности заработают 128 камер.

О работе камер видеофиксации

Первый заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал больше о работе видеофиксации.

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Мужчина сообщил, что ранее камеры могли работать, но не фиксировали правонарушения. Теперь фиксация будет происходить и информация о правонарушениях будет занесена в базу данных.

— Мы не запускаем все камеры, их было более 270. Сейчас мы восстанавливаем работу того списка камер, которые безопасно восстановить и технически это можно сделать.

О защите данных

Система автоматической фиксации и передаваемые данные имеют один из самых высоких уровней защиты в нашем государстве, говорит Белошицкий, поэтому переживать из-за российских хакерских атак не стоит.

Это не камеры наблюдения, которые фиксируют все данные. Они фиксируют только совершаемые на дороге правонарушения.

Также заместитель руководителя департамента патрульной полиции сообщил, что количество камер постепенно будет увеличиваться. Но будут учитывать многие факторы, в первую очередь, безопасно ли это делать.

О ДТП

Белошицкий рассказывает, что количество ДТП с погибшими и пострадавшими уменьшилось с начала полномасштабного вторжения, однако это также связано с уменьшением количества транспорта на дорогах.

Одной из причин этого стал дефицит топлива. Ранее первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал, когда в столице появится горючее.