Купівля-продаж під час війни: відкриття реєстрів, обмеження та як зміняться ціни на нерухомість

Уперше від початку повномасштабної війни українцям дозволили продавати та купувати нерухомість. Досі реєстри були приховані з метою безпеки. Нині ж угоди можна укладати, але є певні обмеження для того, щоб шахраї не скористались скрутним часом.
Тепер заборонено купівлю-продаж за довіреністю, тобто власник має особисто прийти до нотаріуса й підписати документи. Отож громадяни, які виїхали за кордон у воєнний час, не зможуть продати свої квадратні метри.
Так само буде обмежений перепродаж, тобто якщо хтось купить житло, то зможе продати його лише через місяць, — розповідає міністр юстиції України Денис Малюська.
Так само буде обмежений перепродаж, тобто якщо хтось купить житло, то зможе продати його лише через місяць, — розповідає міністр юстиції України Денис Малюська.
Оформлювати угоди зможуть нотаріуси виключно з чистою репутацією. Зараз Мін’юст формує перелік тих, кому відкриють доступ до держреєстрів.
Крім того, діятиме територіальне обмеження, тобто треба буде звертатися до нотаріусів того округу, де знаходиться нерухомість.
На окупованих територіях купівля-продаж досі заборонена. В областях, де тривають бойові дії, будуть обмеження, які Мін’юст зніматиме залежно від ситуації.
На окупованих територіях купівля-продаж досі заборонена. В областях, де тривають бойові дії, будуть обмеження, які Мін’юст зніматиме залежно від ситуації.
Загалом навіть після дозволу проводити операції з купівлі-продажу нерухомості, попит на ринку не збільшився. Люди цікавляться квартирами в західних областях, де більш-менш спокійно, але купувати бояться.
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