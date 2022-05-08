Купівля-продаж під час війни: відкриття реєстрів, обмеження та як зміняться ціни на нерухомість

Уперше від початку повномасштабної війни українцям дозволили продавати та купувати нерухомість. Досі реєстри були приховані з метою безпеки. Нині ж угоди можна укладати, але є певні обмеження для того, щоб шахраї не скористались скрутним часом.

Як купити-продати нерухомість під час війни

Тепер заборонено купівлю-продаж за довіреністю, тобто власник має особисто прийти до нотаріуса й підписати документи. Отож громадяни, які виїхали за кордон у воєнний час, не зможуть продати свої квадратні метри.

Так само буде обмежений перепродаж, тобто якщо хтось купить житло, то зможе продати його лише через місяць, — розповідає міністр юстиції України Денис Малюська.

Оформлювати угоди зможуть нотаріуси виключно з чистою репутацією. Зараз Мін’юст формує перелік тих, кому відкриють доступ до держреєстрів.

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Крім того, діятиме територіальне обмеження, тобто треба буде звертатися до нотаріусів того округу, де знаходиться нерухомість.

На окупованих територіях купівля-продаж досі заборонена. В областях, де тривають бойові дії, будуть обмеження, які Мін’юст зніматиме залежно від ситуації.

Загалом навіть після дозволу проводити операції з купівлі-продажу нерухомості, попит на ринку не збільшився. Люди цікавляться квартирами в західних областях, де більш-менш спокійно, але купувати бояться.

Дивись у відео, як зміняться ціни на нерухомість.

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