Купля-продажа во время войны: открытие реестров, ограничения и как изменятся цены на недвижимость

Впервые с начала полномасштабной войны украинцам разрешено продавать и покупать недвижимость. До сих пор реестры были закрыты в целях безопасности. В настоящее время соглашения можно заключать, но есть определенные ограничения для того, чтобы мошенники не воспользовались трудным временем.

Как купить-продать недвижимость во время войны

Теперь запрещена купля-продажа по доверенности, то есть владелец должен лично прийти к нотариусу и подписать документы. Так что граждане, выехавшие за границу в военное время, не смогут продать свои квадратные метры.

Также будет ограничена перепродажа, то есть если кто-то купит жилье, то сможет продать его только через месяц, — рассказывает министр юстиции Украины Денис Малюська.

Оформлять сделки смогут нотариусы только с чистой репутацией. Сейчас Минюст формирует список тех, кому откроют доступ к госреестрам.

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Кроме того, будет действовать территориальное ограничение, то есть нужно будет обращаться к нотариусам того округа, где находится недвижимость.

На оккупированных территориях купля-продажа еще запрещена. В областях, где продолжаются боевые действия, будут ограничения, которые Минюст будет снимать в зависимости от ситуации.

В общем, даже после разрешения проводить операции по купле-продаже недвижимости, спрос на рынке не увеличился. Люди интересуются квартирами в западных областях, где более или менее спокойно, но покупать боятся.

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