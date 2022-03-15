Шлюб, житло, народження та смерть у війну — Денис Малюська розповів, як тепер усе реєструвати

Під час війни реєстрація звичних для мирного життя речей змінилася. Проте діти все ще народжуються, а люди — одружуються та помирають.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як змінилася система реєстрації під час війни, куди йти для оформлення документів, коли нічого не працює, та як зараз функціонують державні реєстри нерухомості.

Шлюби під час війни

— Уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями без їхньої присутності. Це рішення вже викликало багато мемів. Вони про те, як солдати та солдатки повертаються з війни після перемоги, а у них, виявляється, шлюби укладені, про що вони вперше дізнаються. На практиці, як це відбувається без присутності уряду?

— Ну дивіться, це ж не дуже погано: ви повертаєтеся з війни, а вас вдома вже чекають.

Насправді наша система, яку ми запропонували, схвалили й вона зараз працює, забезпечує законність і надійність посадового шлюбу. Тому що згоду військовослужбовців у будь-якому разі посвідчить шляхом складання акта командир військового підрозділу.

Він заповнить в акті усі необхідні дані про згоду військового службовця.

Потім така згода буде передана у відповідний відділ РАЦСу, який зареєструє шлюб та видасть свідоцтво про одруження.

Денис Малюська зазначив, що є кілька передбачуваних варіантів для різних випадків.

Перший — коли реєструє РАЦС, а військовослужбовець відсутній, бо перебуває на війні.

Відповідно, лише один із подружжя перебуває в РАЦСі та подає заяву, а заява і згода військовослужбовця надсилається в акті командиром підрозділу.

Другий — коли цілком шлюб реєструється командиром військового підрозділу.

Третій випадок — коли в лікарні керівник закладу охорони здоров’я посвідчує шлюб.

Усі три випадки потребують письмової згоди військовослужбовця.

— Чи є статистика, скільки військовослужбовців скористалися цією можливістю?

— Однозначно кажу, що військовослужбовці цим радісно користуються.

Статистики повної у нас немає, бо всі акти ще не надійшли до відповідних РАЦСів, вони зберігаються у командирів військових підрозділів.

Але, знову ж таки, ми будемо збирати інформацію, просто у нас лише точкові випадки є.

Народження та смерть

— Як бути громадянам із реєстрацією народження і смерті в умовах, коли державні органи далеко не всюди можуть повноцінно працювати й виконувати свою роботу?

Залежить все від того, чи місто окуповане, чи ведуться там бойові дії, чи місто є спокійним.

Тому ситуація з реєстрацією народжень та смертей різна в різних регіонах країни. Це стосується усіх послуг Міністерства юстиції України.

Єдине загальне правило стосовно смерті чи народження — потрібно завітати до місцевого РАЦСу.

Навіть там, де не працює мережа ЦНАПів, де не працюють реєстри, то РАЦСи зареєструють.

Там вам допоможуть та роз’яснять, якщо потрібні якісь заяви чи інші організації залучені — все нададуть.

За усі реєстраційні дії, які проводяться РАЦСами, ми забрали плату. Одруження, навіть якщо це стандартне одруження, відбувається день в день безплатно.

З реєстраціями смерті та народжень також допомагаємо.

Зараз, на жаль, не усі IT-системи працюють з тим, щоби ми забезпечували дистанційну реєстрацію, тому краще завітати до РАЦСу.

Яка ситуація з нерухомістю?

— Зараз не працюють багато реєстрів. У зв’язку з цим неможливо купити чи продати нерухомість. Правильно?

— Щодо нерухомості — так. Річ у тому, що ситуація з реєстрами відповідає специфіці кожного окремого регіону.

Тобто, якщо регіон спокійний, там військові дії не проводяться, то ми поступово його відкриваємо. Там щоденно збільшується кількість типів реєстрацій, які можуть проводитися.

Якщо регіон не спокійний, коло реєстраційних дій вкрай обмежене.

Що стосується нерухомості — це найцінніший реєстр держави.

Зайшовши туди, хтось може переписати чи примусити переписати реєстратора фактично всю нерухомість або ж створити там наскільки великий безлад, який би ми дуже довго розгрібали.

Відповідно, зараз доступ до реєстру нерухомості обмежений теоретично. Юридично ж можна пробувати укладати нотаріальні угоди щодо купівлі-продажу.

Єдине, що перевірити власника у реєстрі нотаріус не зможе. Відповідно, провести повноцінну угоду купівлі-продажу зараз теж неможливо.

Ми оцінюємо, що протягом цього тижня окремі угоди будуть проводитися і реєстр запрацює.

До нього буде наданий доступ окремим реєстраторам чи нотаріусам на територіях, де не ведуться бойові дії, з обмеженим функціоналом.

Зараз, від початку війни, переконатися у тому, хто є власник, а хто ні — неможливо.

Йде війна, і ризики негативних наслідків більші, ніж від того, що ми запустимо ринок нерухомості.

Він запуститься, але на пізнішому етапі, й це не у зв’язку з тим, що в нас поклали реєстри. Ми їх свідомо відключили та свідомо включаємо за потреби.

Усі реєстри та їхні бази даних цілі, збережені та перебувають у надійних руках, запевняє Денис Малюська

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