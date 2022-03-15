Брак, жилье, рождение и смерть в войну — Денис Малюська рассказал, как теперь все регистрировать

Во время войны регистрация привычных для мирной жизни вещей изменилась. Однако дети все еще рождаются, а люди женятся и умирают.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как изменилась система регистрации во время войны, куда идти для оформления документов, когда ничего не работает, и как сейчас функционируют государственные реестры недвижимости.

Браки во время войны

— Правительство разрешило заключать браки с военнослужащими без их присутствия. Это решение уже вызвало множество мемов. Они о том, как солдаты и солдатки возвращаются с войны после победы, а у них, оказывается, браки зарегистрированы, о чем они впервые узнают. На практике, как это происходит без присутствия правительства?

— Ну смотрите, это не очень плохо: вы возвращаетесь с войны, а вас дома уже ждут.

На самом деле, наша система, которую мы предложили, приняли и она сейчас работает, обеспечивает законность и надежность должностного брака.

Потому что согласие военнослужащих в любом случае удостоверит путем составления акта командир военного подразделения.

Он заполнит в акте все необходимые сведения о согласии военного служащего.

Затем такое согласие будет передано в соответствующий отдел ЗАГСа, который зарегистрирует брак и выдаст свидетельство о браке.

Денис Малюська отметил, что есть несколько предполагаемых вариантов для разных случаев.

Первый — когда регистрирует ЗАГС, а военнослужащий отсутствует, потому что находится на войне.

Соответственно, только один из супругов находится в ЗАГСе и подает заявление, а заявление и согласие военнослужащего направляется в акте командиром подразделения.

Второй — когда полностью брак регистрируется командиром военного подразделения.

Третий случай — когда в больнице руководитель заведения здравоохранения удостоверяет брак.

Во всех трех случаях необходимо письменное согласие военнослужащего.

— Есть ли статистика, сколько военнослужащих воспользовались этой возможностью?

— Однозначно говорю, что военнослужащие этим с радостью пользуются.

Статистики полной у нас нет, потому что все акты еще не поступили в соответствующие ЗАГСы, они хранятся у командиров военных подразделений.

Но опять же, мы будем собирать информацию, просто у нас есть только точечные случаи.

Рождение и смерть

— Как быть гражданам с регистрацией рождения и смерти в условиях, когда государственные органы далеко не повсюду могут полноценно работать и выполнять свои обязанности?

Все зависит от того, оккупирован ли город, ведутся ли там боевые действия, или город спокоен.

Поэтому ситуация с регистрацией рождений и смертей разная в разных регионах страны. Это касается всех услуг Министерства юстиции.

Единственное общее правило относительно смерти или рождения — нужно посетить местный ЗАГС.

Даже там, где не работает сеть ЦНАПов, где не работают реестры, ЗАГСы зарегистрируют.

Там вам помогут и разъяснят, если нужны какие-либо заявления или другие организации привлечены — все предоставят.

За все регистрационные действия, осуществляемые ЗАГСами, мы отменили плату. Женитьба, даже если это стандартная свадьба, происходит каждый день бесплатно.

С регистрациями смерти и рождений тоже помогаем.

Сейчас, к сожалению, не все IT-системы работают с тем, чтобы мы обеспечивали дистанционную регистрацию, поэтому лучше посетить ЗАГС.

Какова ситуация с недвижимостью?

— Сейчас не работают многие реестры, поэтому невозможно купить или продать недвижимость. Верно?

— Насчет недвижимости — да. Дело в том, что ситуация с реестрами отвечает специфике каждого отдельного региона.

То есть, если регион спокоен, там военные действия не происходят, то мы постепенно его открываем. Там ежедневно увеличивается количество типов регистраций, которые могут производиться.

Если регион не спокоен, круг регистрационных действий крайне ограничен.

Что касается недвижимости — это самый ценный реестр государства.

Зайдя туда, кто-то может переписать или заставить переписать регистратора фактически всю недвижимость или создать там настолько большой беспорядок, который бы мы очень долго разгребали.

Соответственно, сейчас доступ к реестру недвижимости ограничен теоретически. Юридически можно пробовать заключать нотариальные сделки по купле-продаже.

Единственное, что проверить владельца в реестре нотариус не сможет. Соответственно, провести полноценное соглашение купли-продажи сейчас тоже невозможно.

Мы оцениваем, что в течение этой недели отдельные соглашения будут заключаться и реестр заработает.

К нему будет предоставлен доступ отдельным регистраторам или нотариусам на территориях, где не ведутся боевые действия с ограниченным функционалом.

Сейчас, с начала войны, убедиться в том, кто есть владелец, а кто нет — невозможно.

Идет война, и риски негативных последствий больше, чем от того, что мы запустим рынок недвижимости.

Он запустится, но на более позднем этапе, и это не в связи с тем, что у нас положили реестры. Мы сознательно отключили их и сознательно включаем при необходимости.

Все реестры и их базы данных целы, хранятся и находятся в надежных руках, уверяет Денис Малюська.

А как насчет ситуаций с займами? Как теперь выплачивать кредиты и нужно ли это делать, мы уже рассказали в нашем материале.