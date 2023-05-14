Первый в мире “тиндер” для дизайнеров! Украинская студия создала приложение для твоего ремонта

Львовяне разработали приложение, которое помогает дизайнерам интерьеров и заказчикам быстро находить друг друга. ProRapp дает возможность людям, желающим начать ремонт, не тратить лишнее время на коммуникацию с теми, кто им не подходит. На сегодня в приложении есть две роли — дизайнер и заказчик. Команда ProRapp хочет пойти дальше и объединить всех, кто вовлечен в ремонт.

Все для того, чтобы создать безопасную и информационно полезную среду для архитекторов, дизайнеров, декораторов, заказчиков проектов, производителей, продавцов и прорабов.

Мы уверены, что Украина победит. Энергичные, молодые, мы верим в нашу победу, в наше будущее именно в этой стране, потому решили не откладывать на потом, — рассказывает владелица квартиры Наталья Приплесь.

Начать ремонт мечты в собственной квартире семья Приплесь решилась через год после полномасштабного вторжения. Молодая семья обратилась в команду сети дизайн студий.

Компания на рынке уже 10 лет и проанализировав все затруднения, возникающие у заказчика и дизайнера на этапе поиска друг друга, решили разработать мобильное приложение. Его бесплатно можно скачать на AppStore. Он прост в использовании.

Разработчики говорят, аналогов в мире нет, поэтому рассчитывают, что он станет популярным не только в Украине.

Напомним, ранее мы рассказывали о дизайнерше Валерии Гуземе, которая дала интервью о возобновлении украинского бизнеса.

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