Чиї мільйони підуть на відбудову? У США вперше санкціювали передачу конфіскованих активів росіян Україні

Завдяки санкціям у різних країнах світу конфісковують майно та рахунки російських олігархів та передають усе вилучене на потреби України.

Наприклад, Канада вже передала Україні конфіскований літак Ан-124. Далі на черзі — США.

Так, Reuters повідомили, що генеральний прокурор США Меррік Гарланд санкціонував першу передачу Україні конфіскованих російських активів.

Україні передадуть активи олігарха Костянтина Малофєєва за порушення санкцій, які запровадив світ з вторгненням Росії в Україну. Йдеться про суму в мільйони доларів.

Ще рік тому в Міністерстві юстиції олігарха звинуватили за фінансування росіян, які сприяли сепаратизму в Криму.

Тоді прокурор оголосив про арешт мільйонів доларів з рахунку Малофєєва у фінансовій установі США. А вже у лютому Меррік Гарланд заявив, що санкціонував передачу цих грошей для використання в Україні.

Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім, — сказав прокурор у заяві.

Санкції подіяли не лише на Малофєєва, а й на низку інших високопосадовців та багатіїв РФ, похитнувши авторитет Путіна. Детальніше про те, як російські олігархи страждають від санкцій — у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.